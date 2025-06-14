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СМИ сообщили о пострадавших при ответной атаке Ирана на Израиль

СМИ сообщили о пострадавших при ответной атаке Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ сообщили о пострадавших при ответной атаке Ирана на Израиль

Минимум девять человек получили травмы, шесть зданий повреждены в результате недавних ответных ударов Ирана по Израилю, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:49:00+03:00

2025-06-14T05:49:00+03:00

2025-06-14T05:50:00+03:00

иран

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обострение конфликта между израилем и ираном

али хаменеи

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минимум девять человек получили травмы, шесть зданий повреждены в результате недавних ответных ударов Ирана по Израилю, сообщает портал Ynet.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила об очередном залпе ракет в направлении страны."По меньшей мере девять человек получили травмы от легкой до средней степени тяжести... Около шести зданий повреждены", - говорится в публикации на сайте портала.Как сообщил ранее корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T05:49 true PT66M12S

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Дарья Буймова

иран, израиль, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи