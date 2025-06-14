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В Израиле выросло число пострадавших при новой атаке Ирана

В Израиле выросло число пострадавших при новой атаке Ирана - РИА Новости, 14.06.2025

В Израиле выросло число пострадавших при новой атаке Ирана

Число пострадавших в результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль возросло до девяти человек, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:02:00+03:00

2025-06-14T03:02:00+03:00

2025-06-14T03:02:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль возросло до девяти человек, сообщает портал Ynet. Ранее Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по территории Израиля. По данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в сторону Израиля за час были выпущены десятки ракет. Ynet сообщал минимум о пяти пострадавших. "По меньшей мере семь человек были ранены в Гуш-Дане в результате попадания ракеты, запущенной из Ирана. Один человек получил ранения средней тяжести, остальные - легкие травмы", - говорится в публикации портала. Кроме того, портал сообщил о том, что под атаку попала машина скорой помощи, она была повреждена шрапнелью. Двое медиков получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте. Таким образом, ранения той или иной степени тяжести в результате новой волны ответной атаки получили девять человек. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T03:02 true PT66M12S

Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву 2025-06-14T03:02 true PT0M07S

Ракетный удар по Тель-Авиву Ракетный удар по Тель-Авиву 2025-06-14T03:02 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном, видео