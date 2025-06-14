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В Израиле выросло число пострадавших при новой атаке Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
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03:02 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/izrail-2022742356.html
В Израиле выросло число пострадавших при новой атаке Ирана
В Израиле выросло число пострадавших при новой атаке Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
В Израиле выросло число пострадавших при новой атаке Ирана
Число пострадавших в результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль возросло до девяти человек, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:02:00+03:00
2025-06-14T03:02:00+03:00
в мире
иран
израиль
али хаменеи
армия обороны израиля (цахал)
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль возросло до девяти человек, сообщает портал Ynet. Ранее Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по территории Израиля. По данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в сторону Израиля за час были выпущены десятки ракет. Ynet сообщал минимум о пяти пострадавших. "По меньшей мере семь человек были ранены в Гуш-Дане в результате попадания ракеты, запущенной из Ирана. Один человек получил ранения средней тяжести, остальные - легкие травмы", - говорится в публикации портала. Кроме того, портал сообщил о том, что под атаку попала машина скорой помощи, она была повреждена шрапнелью. Двое медиков получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте. Таким образом, ранения той или иной степени тяжести в результате новой волны ответной атаки получили девять человек. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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353
60
353
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
2025-06-14T03:02
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Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву
Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву
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Ракетный удар по Тель-Авиву
Ракетный удар по Тель-Авиву
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РИА Новости
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4.7
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в мире, иран, израиль, али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном, видео
В мире, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Израиле выросло число пострадавших при новой атаке Ирана
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль возросло до девяти человек, сообщает портал Ynet.
2025-06-14T03:02
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PT66M12S
В Израиле выросло число пострадавших при новой атаке Ирана

Ynet: девять человек пострадали при новой волне ответной атаки Ирана на Израиль

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль возросло до девяти человек, сообщает портал Ynet.
Ранее Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по территории Израиля. По данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в сторону Израиля за час были выпущены десятки ракет. Ynet сообщал минимум о пяти пострадавших.
"По меньшей мере семь человек были ранены в Гуш-Дане в результате попадания ракеты, запущенной из Ирана. Один человек получил ранения средней тяжести, остальные - легкие травмы", - говорится в публикации портала.
Кроме того, портал сообщил о том, что под атаку попала машина скорой помощи, она была повреждена шрапнелью. Двое медиков получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте.
Таким образом, ранения той или иной степени тяжести в результате новой волны ответной атаки получили девять человек.
Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреИранИзраильАли ХаменеиАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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