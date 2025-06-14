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Израиль не считает Британию надежным партнером, пишут СМИ

Израиль не считает Британию надежным партнером, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

Израиль не считает Британию надежным партнером, пишут СМИ

Израиль больше не считает Великобританию надежным партнером, поэтому официально не предупредил ее о намерении ударить по Ирану, сообщает газета Times со ссылкой РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T01:19:00+03:00

2025-06-14T01:19:00+03:00

2025-06-14T01:19:00+03:00

в мире

иран

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великобритания

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израиль больше не считает Великобританию надежным партнером, поэтому официально не предупредил ее о намерении ударить по Ирану, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве. "Очевидно, они сделали вывод, что мы ненадежный партнер", - приводит издание слова источника. Отмечается, что ухудшение отношений между странами произошло из-за введения Британией санкций против двух израильских министров. По данным издания, в настоящее время Британия обсуждает, следует ли ей прекратить работу своей дипмиссии в Тегеране. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T01:19 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, великобритания, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном