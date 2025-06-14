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В нескольких районах Израиля объявили тревогу - РИА Новости, 14.06.2025
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01:15 14.06.2025 (обновлено: 01:28 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/izrail-2022736526.html
В нескольких районах Израиля объявили тревогу
В нескольких районах Израиля объявили тревогу - РИА Новости, 14.06.2025
В нескольких районах Израиля объявили тревогу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале об обнаружении запусков ракет с территории Ирана, тревога объявлена в ряде районов. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T01:15:00+03:00
2025-06-14T01:28:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале об обнаружении запусков ракет с территории Ирана, тревога объявлена в ряде районов."Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил запуски ракет с Ирана в сторону государства Израиль. Оборонные системы работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Кроме того, в нескольких районах Израиля объявлена тревога.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
израиль
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новые удары по Тель-Авиву
На кадрах из соцсетей – Тель-Авив.
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Кадры ракетного ответа Ирана
Кадры ракетного ответа Ирана
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, видео
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В нескольких районах Израиля объявили тревогу
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале об обнаружении запусков ракет с территории Ирана, тревога объявлена в ряде районов.
2025-06-14T01:15
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PT0M31S
В нескольких районах Израиля объявили тревогу

ЦАХАЛ сообщила о новых запусках ракет с территории Ирана

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале об обнаружении запусков ракет с территории Ирана, тревога объявлена в ряде районов.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил запуски ракет с Ирана в сторону государства Израиль. Оборонные системы работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Кроме того, в нескольких районах Израиля объявлена тревога.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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