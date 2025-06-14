https://ria.ru/20250614/izrail-2022736526.html

В нескольких районах Израиля объявили тревогу

В нескольких районах Израиля объявили тревогу - РИА Новости, 14.06.2025

В нескольких районах Израиля объявили тревогу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале об обнаружении запусков ракет с территории Ирана, тревога объявлена в ряде районов. РИА Новости, 14.06.2025

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израиль

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале об обнаружении запусков ракет с территории Ирана, тревога объявлена в ряде районов."Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил запуски ракет с Ирана в сторону государства Израиль. Оборонные системы работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Кроме того, в нескольких районах Израиля объявлена тревога.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Новые удары по Тель-Авиву На кадрах из соцсетей – Тель-Авив. 2025-06-14T01:15 true PT0M31S

Кадры ракетного ответа Ирана Кадры ракетного ответа Ирана 2025-06-14T01:15 true PT0M05S

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Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, видео