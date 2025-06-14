https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его

Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его - РИА Новости, 14.06.2025

Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его

Нападение Израиля на Иран, в ходе которого наносятся удары по ядерным объектам и убиты несколько военных руководителей страны, открыло ящик Пандоры, но пока что РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:00:00+03:00

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2025-06-14T08:01:00+03:00

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Нападение Израиля на Иран, в ходе которого наносятся удары по ядерным объектам и убиты несколько военных руководителей страны, открыло ящик Пандоры, но пока что речь не идет о ядерной войне на Ближнем Востоке. Израиль и лично Нетаньяху шли к этой агрессии десятилетиями, используя как предлог иранскую ядерную программу, якобы имеющую целью создание атомного оружия, которое будет угрожать самому существованию еврейского государства. Вот и сейчас Израиль утверждает, что нанес превентивный удар, а в обращении Нетаньяху говорится об угрозе "ядерного холокоста" и о том, что Израиль не позволит "самому опасному режиму в мире получить самое опасное оружие в мире". Но Иран не обладает ядерным оружием и не стремится его получить — в противном случае оно давно бы уже у него было. А обладающий ядерным оружием Израиль на наших глазах превратился в самую опасную страну в мире, сначала проводя геноцид в Газе, вторгаясь в Ливан и Сирию, устраивая теракты по всему региону, а теперь и провоцируя большую войну на Ближнем Востоке. Потому что настоящей целью Израиля является не ликвидация иранской ядерной программы, а втягивание США в войну против Ирана с последующей сменой государственного устройства Исламской Республики. Нетаньяху сознательно провоцирует Иран на ответные удары по американским военным базам, чтобы вынудить Трампа вступить в самую разрушительную войну новейшей истории.Зачем это Израилю? Нетаньяху хочет обеспечить его стратегическую безопасность — и единственным способом для этого ему представляется переустройство всего Ближнего Востока. Все исламские страны региона должны не просто признать существование Израиля, но и смириться с тем, что он никогда не допустит создания палестинского государства, а в идеале еще и принять у себя палестинских беженцев, которые будут выселены из Газы и с Западного берега реки Иордан. Безумие? Да, но и упрямый расчет одновременно. Сам по себе Израиль не способен ни стать гегемоном региона, ни контролировать соседние страны, но ведь это не обычное государство. И даже не 51-й штат США — это полноценный партнер значительной части американской и наднациональной атлантической элиты.В годы холодной войны амбиции израильского проекта сдерживались СССР, но после его краха и попытки Рабина решить палестинский вопрос мирным путем (в результате чего израильский премьер и был убит) возобладала ставка на чисто силовое решение "проблемы". На ее пути стоял главным образом Иран — самое мощное мусульманское государство региона и единственное, не находящееся в той или иной степени зависимости от англосаксов. Иран поддерживал не только палестинцев, но и возникшие в качестве ответа на израильскую агрессию объединения мусульман-шиитов в Ливане, оформившиеся в "Хезболлу". Освобождение оккупированного Израилем Восточного Иерусалима, как и всей Палестины, стало официальной целью Исламской Республики, а Израиль сделал ставку на ее уничтожение, то есть на смену власти в Иране.Причем формально чужими руками — американскими. Вторжение в Ирак рассматривалось израильскими лидерами как первый шаг к агрессии США против Ирана, но, несмотря на все усилия, при администрации Буша-младшего Израилю не удалось подтолкнуть Вашингтон к войне с Тегераном. При Обаме шансов натравить США на Иран не было — американцы даже заключили (при участии России) с Ираном в 2015-м году "ядерную сделку", которая позволила им отчасти нейтрализовать израильскую пропаганду необходимости "ликвидации режима мулл-антисемитов". Однако уже на первом сроке Трампа сделка была разорвана, а при Байдене вернуться к ней не удалось: силы, желавшие всегда иметь повод для атаки на Иран, не позволили этого сделать. Второй срок Трампа начался в условиях геноцида в Газе и относительного ослабления произраильской "партии войны", а сам Трамп говорил о возможности новой сделки с Тегераном.На этом фоне Израиль усилил провокации — устраивал теракты на территории Ирана (в том числе убив и лидера ХАМАС) и даже смог спровоцировать ответный иранский удар по своей территории. Попытки провести американо-иранские переговоры по новой сделке ни к чему не привели — и теперь уже понятно, что они были лишь хитрой игрой, маскировкой для готовящейся атаки на Иран. Да, формально США в ней не участвовали — но, по сути, дали на нее добро и помогли в организации. Но неужели Трамп не понимает, что Нетаньяху развязал войну исключительно из расчета втянуть в нее США?Ход событий понятен: Израиль продолжает бить по Ирану, иранцы наносят ответные удары по Израилю — и так до тех пор, пока какая-нибудь иранская ракета не попадет по жилым домам, больнице или какому-нибудь американскому учреждению в Израиле. Тут же в американских медиа и Конгрессе включается сирена о "начале нового холокоста" с требованием к Трампу "остановить и покарать нового Гитлера", то есть рахбара Хаменеи. США вступают в войну с Ираном.И даже если поверить официальной версии — Израиль якобы хочет уничтожить иранскую ядерную программу, то и она невыполнима без американского участия. Израиль может нанести ущерб иранским ПВО и системе управления ими (что он уже и сделал с помощью ударов и кибератак), но он не может уничтожить находящиеся глубоко под землей ядерные объекты. Для этого нужна не просто передача американцами супербомб, но и прямое участие американских ВВС и ракетных войск в атаке. А это неизбежно приведет к ударам Ирана по американским базам в регионе — и началу полномасштабной американо-иранской войны. Которая, в свою очередь, уже может превратиться в ядерную — ведь тогда у Тегерана не будет иного выхода, кроме как ускоренными темпами создать ядерное оружие и применить его против американской армии.Этого хочет Нетаньяху? Да, хотя Трампу он наверняка рассказывает совсем другую историю. Он говорит о том, что в Иране начнется революция, власть аятолл падет — и наступит мир на всем Ближнем Востоке. Верит ли в это Трамп? Вряд ли, но в американском истеблишменте хватает людей, которые готовы на все ради Израиля. Сумеет ли Трамп остановить уже начавшие падать костяшки домино? Как минимум — он попытается. Но даже если у него получится, в следующий раз все повторится — для того, чтобы снять саму угрозу катастрофы, необходимо отстранить от власти Нетаньяху. Хвост больше не может вилять собакой: еще несколько шагов — и она сама окажется в огне.У иранского руководства сейчас очень ограниченный выбор ответной военной реакции, но это не значит, что оно будет слепо играть в чужую игру, где ему и всей стране уготована роль жертвы. Ирану не нужна война с США — но она не нужна и самой Америке. Американо-иранская война не нужна и арабским странам региона — в огне пожара могут просто сгореть такие государства, как Бахрейн, а перекрытие Ормузского пролива станет сильным ударом по мировой экономике. Война не нужна и Европе, которая и без того все больше морщится от происходящего в Газе, лишь на словах поддерживая "право Израиля на самооборону от Ирана", а уж американо-иранскую войну и вовсе воспримет очень болезненно. Потому что она ведь ударит еще и по Украине — не просто отвлекая от нее внимание США, но и обнулив поставки и помощь Киеву. В одиночку ЕС Украину точно не удержит.Но война не нужна и России с Китаем — не только потому, что Иран наш союзник, но и потому, что пожар такого масштаба не может развиваться по плану (которого к тому же и нет у США) и последствия его будут непредсказуемыми для всего мира. Трамп очень хотел — как минимум на словах — быть миротворцем, но сейчас наступил момент, когда его втягивают в катастрофическую войну. Будет почти чудом, если у него хватит воли и ума ее остановить, хотя пока что он действительно единственный, кто еще может это сделать. Вместе с Путиным — если Трамп понимает, что стоит на кону.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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