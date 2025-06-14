https://ria.ru/20250614/iyun-1866411376.html

Как отдыхаем в июне 2025 — праздники и выходные дни в России

Как отдыхаем в июне 2025 года - календарь выходных и праздников

Как отдыхаем в июне 2025 — праздники и выходные дни в России

Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и нерабочий день в честь официального государственного праздника, Дня России, который... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:42:00+03:00

2025-06-14T18:42:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и нерабочий день в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается 12 июня. Как работаем в июне 2025 года, планируется ли перенос выходных и сколько нерабочих дней в этом месяце будет у россиян, - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в июнеВ июне 2025 года россияне будут отдыхать не 2, а целых четыре дня подряд в честь государственного праздника - Дня России. С учетом этого, при пятидневной рабочей неделе выходными будут:При этом понедельник, 9 июня и вторник, 10 июня, – рабочие дни, а среда, 11 июня, — предпраздничный сокращенный рабочий день, можно будет уйти с работы пораньше. В связи с постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году", выходной день с субботы, 8 марта, был перенесен на пятницу, 13 июня. Поэтому в 2025 году россиян ждут не три, а четыре нерабочих дня подряд.Выходные дни в июнеВ общей сложности на 30 календарных дней июня в 2025 году приходится 11 нерабочих дней. Рабочих дней, таким образом, насчитывается 19. Пятница 13 июня стала нерабочей благодаря переносу с субботы 8 марта. Длинные июньские выходные в Российской Федерации – прекрасный повод провести время с семьёй, с детьми и родителями, с друзьями.Праздники в июне (12 июня – День России)Месяц богат на праздники. В первый же день лета в России отмечаются сразу два праздника – Международный день защиты детей и День Северного флота России. А также большое количество профессиональных праздников:Кроме того, в конце месяца (суббота 28 июня) отмечают День молодежи, который в нашей стране впервые появился в 1958 году.Из забавных тематических дней, которые не предполагают народных гуляний, напомним про 15 июня – Праздник мужских недостатков, 25 июня – Всемирный день господства кошек и 27 июня – Международный день ананаса и розового вина.День России (12 июня)День России, который ежегодно отмечают в нашей стране 12 июня, - единственный приходящийся на лето государственный праздник, которому полагается собственный нерабочий день. Это один из самых молодых среди всех “красных дней” календаря - его история насчитывает чуть более трех десятков лет, не работать в этот день уже стало российской традицией.До 2002 года День России был известен как День принятия декларации о государственном суверенитете России. Именно 12 июня 1990 года был принят этот документ, в котором, в частности, устанавливается “верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР”.Региональные праздникиПраздники, утвержденные в регионах, на усмотрение местных властей также могут быть днями, когда не надо ходить на работу. На июнь 2025 года приходится три таких дня:Производственный календарьПервый месяц лета является традиционным временем для открытия сезона основных отпусков, теплый, но не жаркий он лучше всего подходит для путешествий. Прежде чем планировать длительный отдых, эксперты советуют ознакомиться с производственным календарем, чтобы не только получить положительные эмоции от поездки, но и не потерять в оплате отпускных.Перечень всех рабочих, выходных и праздничных дней, в том числе и 12 июня – День России, на текущий год можно найти в производственном календаре. Он формируется на основании соответствующих постановлений правительства (в которых, например, содержится информация о переносе выходных), а также с учетом всех требований действующего трудового законодательства.Производственный календарь не только позволяет работникам узнать о нерабочих днях и насколько продолжительный отдых ждет их в честь того или иного праздника. Сотрудники бухгалтерии или отдела кадров ориентируются на него при начислении зарплаты, в том числе 13-й, заполнении табеля, составлении графика отпусков для всех сотрудников (а также расчете отпускных) и так далее.Сколько рабочих днейПо обычному календарю в июне - 30 дней, рабочих по календарю производственному - 19 дней.Норма рабочего времени в июнеПродолжительность рабочей недели может отличаться в зависимости от того, в какой сфере, на каком конкретном предприятии или у какого работодателя трудится тот или иной человек. Соответственно, норма рабочего времени также выйдет разной. В июне, например, этот показатель распределится следующим образом:Когда выгодно взять отпуск в июнеМногие граждане, рассчитывая увеличить время отпуска за счет праздничных дней, берут его непосредственно до или сразу после праздника и планируют принять участие в очередном рабочем проекте. Напомним, что за счёт переноса выходного с субботы 8 марта на пятницу 13 июня. Однако есть несколько нюансов, которые могут отразиться как на продолжительности отпуска, так и на выплатахи на заработной плате.“Если отпуск не длительный, то его выгоднее всего оформлять только на рабочие дни, не включая субботу и воскресенье, - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. - Например, в июне выгоднее оформить отпуск не с 1, а со 2 по 11 (при этом фактически вы будете отдыхать с субботы 31 мая по воскресенье 15 июня включительно). Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются”.Июнь с 19 рабочими днями не относится к числу месяцев, когда в 2025 году выгодно брать продолжительный отпуск. В этом плане он проигрывает июлю и октябрю (по 23 рабочих дня), августу (21), но предпочтительней января (17 рабочих дней).Планирование отдыхаБлагодаря тому, что в 2025 году празднование Дня России продлится четыре дня, у каждого есть возможность подобрать лучшие идеи для времяпрепровождения. Традиционно в эти дни в разных городах Российской Федерации проходят фестивали и другие интересные мероприятия.Первый месяц лета радует путешественников широким выбором видов досуга. Можно отправиться к морю, так как на многих курортах вода уже прогрелась до приемлемой для купания температуры, но изнуряющей жары еще нет: у россиян по-прежнему популярны туры в Турцию, Египет, Тунис, Кипр, ОАЭ, Доминикану. Тех, кому милее родные берега, готовы принять отели курортных городов Краснодарского края: Сочи, Туапсе, Геленджика и прочих. Если есть желание сэкономить, эксперты советуют выбирать небольшие поселки на побережье: Витязево, Лазаревское, Джемете, Дивноморское, Джубга и другие.Чтобы забыть про работу, можно устремиться в горы: яркие краски Альпийских склонов и невероятная чистота воздуха надолго подарят незабываемые впечатления от посещения в летний период, а Горный Алтай богат живописными видами, развитой инфраструктурой и оздоровительными программами.Не стоит забывать о том, что в июне начинаются школьные каникулы, семейный отдых и общее время без работы нужно планировать заранее и учесть пожелания младшего путешественника, будь ему 2, 8, 13 или 15 лет.Все более набирают популярность поездки на Дальний Восток и Якутию, которые непременно оставят после себя самые яркие впечатления.Кроме того, россияне с удовольствием отправляются в отпуск от работы в Адыгею, Дагестан, Абхазию, Кав­каз­ские Ми­не­раль­ные Воды.

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https://ria.ru/20250218/kotjakov-2000030241.html

https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

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Алёна Пава

россия, общество, производственный календарь, день россии, день защиты детей, выходные, куда поехать в выходные