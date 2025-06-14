https://ria.ru/20250614/istochnik-2022802078.html

Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня

Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня - РИА Новости, 14.06.2025

Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня

Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:10:00+03:00

2025-06-14T14:10:00+03:00

2025-06-14T14:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021623587_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_fa7fe9fabf8951ab6a2a09942cc4d4e1.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.Россия в субботу передала Украинской стороне еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник."Украина не передала ни одного", - добавил собеседник агентства.Накануне, как ранее сообщал источник, Россия также передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022169405.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины, киев