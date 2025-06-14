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Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 14.06.2025 (обновлено: 14:26 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/istochnik-2022802078.html
Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня
Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня - РИА Новости, 14.06.2025
Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня
Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:10:00+03:00
2025-06-14T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.Россия в субботу передала Украинской стороне еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник."Украина не передала ни одного", - добавил собеседник агентства.Накануне, как ранее сообщал источник, Россия также передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня

Украина не передала России ни одного тела погибших солдат в субботу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
Россия в субботу передала Украинской стороне еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Украина не передала ни одного", - добавил собеседник агентства.
Накануне, как ранее сообщал источник, Россия также передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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