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Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня
Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня - РИА Новости, 14.06.2025
Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня
Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:10:00+03:00
2025-06-14T14:10:00+03:00
2025-06-14T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинская сторона в субботу не передала России ни одного тела погибших солдат в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.Россия в субботу передала Украинской стороне еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник."Украина не передала ни одного", - добавил собеседник агентства.Накануне, как ранее сообщал источник, Россия также передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
Источник: Украина не передала России ни одного тела погибших солдат сегодня
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат в субботу