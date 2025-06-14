https://ria.ru/20250614/iran-2022875978.html

Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Иран запустил ракеты в сторону Израиля - РИА Новости, 14.06.2025

Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Иран запустил ракеты в сторону Израиля, передает иранское госагентство Fars. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T23:07:00+03:00

2025-06-14T23:07:00+03:00

2025-06-14T23:27:00+03:00

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корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Иран запустил ракеты в сторону Израиля, передает иранское госагентство Fars."Иран начал запуск ракет из Тегерана по территории Израиля", - говорится в сообщении агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал)