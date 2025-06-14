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Израильская армия ожидает новой атаки Ирана

Израильская армия ожидает новой атаки Ирана - РИА Новости, 14.06.2025

Израильская армия ожидает новой атаки Ирана

Израильское командование тылом предписало населению держаться вблизи защищенных убежищ из-за ожидаемой атаки Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T23:03:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильское командование тылом предписало населению держаться вблизи защищенных убежищ из-за ожидаемой атаки Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Командование тылом дало указание жителям по всей стране оставаться вблизи защищенных помещений. Передвижение в общественных местах должно быть сведено к минимуму, а массовых собраний следует избегать", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Обстановка в Тель-Авиве на фоне конфликта с Ираном Обстановка в Тель-Авиве на фоне конфликта с Ираном 2025-06-14T23:03 true PT418M29S

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в мире, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции, израиль