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Иран сбил десять израильских беспилотников

Иран сбил десять израильских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025

Иран сбил десять израильских беспилотников

Иран за час сбил 10 израильских беспилотников, сообщил командующий базой "Хатам аль-Анбия" Алиреза Сабахифард. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:32:00+03:00

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корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иран за час сбил 10 израильских беспилотников, сообщил командующий базой "Хатам аль-Анбия" Алиреза Сабахифард."За прошедший час было сбито 10 летательных аппаратов сионистского режима в различных районах страны", - сообщил он гостелерадиокомпании IRIB.Командующий центральным штабом этой базы Голам Али Рашид ранее погиб при ударах Израиля, на его место был назначен Али Шадмани.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции