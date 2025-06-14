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МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке - РИА Новости, 14.06.2025
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14:59 14.06.2025 (обновлено: 15:06 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/iran-2022817541.html
МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке
МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке - РИА Новости, 14.06.2025
МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке
Тегеран считает невозможным и бессмысленным участие в каком-либо диалоге с США, пока Израиль осуществляет агрессию в отношении Ирана, заявил официальный... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:59:00+03:00
2025-06-14T15:06:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
обострение отношений сша и ирана
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН 14 июн - РИА Новости. Тегеран считает невозможным и бессмысленным участие в каком-либо диалоге с США, пока Израиль осуществляет агрессию в отношении Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Несомненно, что в текущих условиях, пока не прекратится агрессия сионистского режима против иранской нации, участие в диалоге со стороной, являющейся главным спонсором и соучастником агрессора, не имеет смысла", - говорится в заявлении в Telegram-канале МИД Ирана.Багаи отметил, что в настоящий момент Иран сконцентрирован на противодействии действиям Израиля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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В мире, Иран, США, Тегеран (город), Обострение отношений США и Ирана, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке

МИД Ирана: пока Израиль осуществляет агрессию, диалог с США невозможен

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН 14 июн - РИА Новости. Тегеран считает невозможным и бессмысленным участие в каком-либо диалоге с США, пока Израиль осуществляет агрессию в отношении Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«
"Несомненно, что в текущих условиях, пока не прекратится агрессия сионистского режима против иранской нации, участие в диалоге со стороной, являющейся главным спонсором и соучастником агрессора, не имеет смысла", - говорится в заявлении в Telegram-канале МИД Ирана.
Багаи отметил, что в настоящий момент Иран сконцентрирован на противодействии действиям Израиля.
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