https://ria.ru/20250614/iran-2022817541.html

МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке

МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке - РИА Новости, 14.06.2025

МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке

Тегеран считает невозможным и бессмысленным участие в каком-либо диалоге с США, пока Израиль осуществляет агрессию в отношении Ирана, заявил официальный... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:59:00+03:00

2025-06-14T14:59:00+03:00

2025-06-14T15:06:00+03:00

в мире

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сша

тегеран (город)

обострение отношений сша и ирана

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН 14 июн - РИА Новости. Тегеран считает невозможным и бессмысленным участие в каком-либо диалоге с США, пока Израиль осуществляет агрессию в отношении Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Несомненно, что в текущих условиях, пока не прекратится агрессия сионистского режима против иранской нации, участие в диалоге со стороной, являющейся главным спонсором и соучастником агрессора, не имеет смысла", - говорится в заявлении в Telegram-канале МИД Ирана.Багаи отметил, что в настоящий момент Иран сконцентрирован на противодействии действиям Израиля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), обострение отношений сша и ирана, обострение конфликта между израилем и ираном