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МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке
МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке - РИА Новости, 14.06.2025
МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке
Тегеран считает невозможным и бессмысленным участие в каком-либо диалоге с США, пока Израиль осуществляет агрессию в отношении Ирана, заявил официальный... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:59:00+03:00
2025-06-14T14:59:00+03:00
2025-06-14T15:06:00+03:00
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обострение отношений сша и ирана
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН 14 июн - РИА Новости. Тегеран считает невозможным и бессмысленным участие в каком-либо диалоге с США, пока Израиль осуществляет агрессию в отношении Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Несомненно, что в текущих условиях, пока не прекратится агрессия сионистского режима против иранской нации, участие в диалоге со стороной, являющейся главным спонсором и соучастником агрессора, не имеет смысла", - говорится в заявлении в Telegram-канале МИД Ирана.Багаи отметил, что в настоящий момент Иран сконцентрирован на противодействии действиям Израиля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Иран, США, Тегеран (город), Обострение отношений США и Ирана, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
МИД Ирана ответил на вопрос о переговорах с США по ядерной сделке
МИД Ирана: пока Израиль осуществляет агрессию, диалог с США невозможен