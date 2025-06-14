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МИД Италии заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия - РИА Новости, 14.06.2025
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14:57 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/iran-2022815225.html
МИД Италии заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия
МИД Италии заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия - РИА Новости, 14.06.2025
МИД Италии заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия
Италия выступает категорически против получения Ираном ядерного оружия, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:57:00+03:00
2025-06-14T14:57:00+03:00
в мире
иран
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италия
антонио таяни
али хаменеи
магатэ
обострение конфликта между израилем и ираном
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РИМ, 14 июн – РИА Новости. Италия выступает категорически против получения Ираном ядерного оружия, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни. "Перед лицом ядерной угрозы не может быть никакой двусмысленности: Иран не сможет получить атомную бомбу", - заявил он, выступая в парламенте в связи с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке. По словам Таяни, эту мысль он передал в разговоре с президентом Израиля Исааком Герцогом, которому также сообщил о "праве Израиля обеспечить свое выживание, защитив себя от возможной ядерной атаки". Нарушения Ираном своих обязательстве по ядерной программе, отметил итальянский министр, подтверждает информация МАГАТЭ. "Правительство Италии, которое, как я уже говорил, решительно выступает против обретения Ираном ядерного оружия в соответствии с позицией партнеров и союзников", - заявил Таяни. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". После обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой появилась информация об ответных действиях Ирана.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
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в мире, иран, израиль, италия, антонио таяни, али хаменеи, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Италия, Антонио Таяни, Али Хаменеи, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
МИД Италии заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия

Глава МИД Таяни: Италия выступает против получения Ираном ядерного оружия

© AP Photo / Andrew MedichiniАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 14 июн – РИА Новости. Италия выступает категорически против получения Ираном ядерного оружия, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни.
"Перед лицом ядерной угрозы не может быть никакой двусмысленности: Иран не сможет получить атомную бомбу", - заявил он, выступая в парламенте в связи с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
По словам Таяни, эту мысль он передал в разговоре с президентом Израиля Исааком Герцогом, которому также сообщил о "праве Израиля обеспечить свое выживание, защитив себя от возможной ядерной атаки". Нарушения Ираном своих обязательстве по ядерной программе, отметил итальянский министр, подтверждает информация МАГАТЭ.
"Правительство Италии, которое, как я уже говорил, решительно выступает против обретения Ираном ядерного оружия в соответствии с позицией партнеров и союзников", - заявил Таяни.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". После обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой появилась информация об ответных действиях Ирана.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
В миреИранИзраильИталияАнтонио ТаяниАли ХаменеиМАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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