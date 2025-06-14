https://ria.ru/20250614/iran-2022815225.html

МИД Италии заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия

МИД Италии заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия - РИА Новости, 14.06.2025

МИД Италии заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия

Италия выступает категорически против получения Ираном ядерного оружия, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:57:00+03:00

2025-06-14T14:57:00+03:00

2025-06-14T14:57:00+03:00

в мире

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магатэ

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РИМ, 14 июн – РИА Новости. Италия выступает категорически против получения Ираном ядерного оружия, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни. "Перед лицом ядерной угрозы не может быть никакой двусмысленности: Иран не сможет получить атомную бомбу", - заявил он, выступая в парламенте в связи с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке. По словам Таяни, эту мысль он передал в разговоре с президентом Израиля Исааком Герцогом, которому также сообщил о "праве Израиля обеспечить свое выживание, защитив себя от возможной ядерной атаки". Нарушения Ираном своих обязательстве по ядерной программе, отметил итальянский министр, подтверждает информация МАГАТЭ. "Правительство Италии, которое, как я уже говорил, решительно выступает против обретения Ираном ядерного оружия в соответствии с позицией партнеров и союзников", - заявил Таяни. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". После обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой появилась информация об ответных действиях Ирана.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, италия, антонио таяни, али хаменеи, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном