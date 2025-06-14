МИД Италии заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия
Глава МИД Таяни: Италия выступает против получения Ираном ядерного оружия
© AP Photo / Andrew MedichiniАнтонио Таяни
© AP Photo / Andrew Medichini
Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 14 июн – РИА Новости. Италия выступает категорически против получения Ираном ядерного оружия, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни.
"Перед лицом ядерной угрозы не может быть никакой двусмысленности: Иран не сможет получить атомную бомбу", - заявил он, выступая в парламенте в связи с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке.
По словам Таяни, эту мысль он передал в разговоре с президентом Израиля Исааком Герцогом, которому также сообщил о "праве Израиля обеспечить свое выживание, защитив себя от возможной ядерной атаки". Нарушения Ираном своих обязательстве по ядерной программе, отметил итальянский министр, подтверждает информация МАГАТЭ.
"Правительство Италии, которое, как я уже говорил, решительно выступает против обретения Ираном ядерного оружия в соответствии с позицией партнеров и союзников", - заявил Таяни.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". После обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой появилась информация об ответных действиях Ирана.
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