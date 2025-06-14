https://ria.ru/20250614/iran-2022784708.html

МАГАТЭ сообщило об атаках на ядерные объекты в Исфахане

МАГАТЭ сообщило об атаках на ядерные объекты в Исфахане - РИА Новости, 14.06.2025

МАГАТЭ сообщило об атаках на ядерные объекты в Исфахане

Ядерные объекты в Исфахане в Иране 13 июня подверглись атакам несколько раз, в настоящий момент повышения уровня радиации за пределами объектов не... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:37:00+03:00

2025-06-14T11:37:00+03:00

2025-06-14T11:44:00+03:00

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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Ядерные объекты в Исфахане в Иране 13 июня подверглись атакам несколько раз, в настоящий момент повышения уровня радиации за пределами объектов не зафиксировано, заявило МАГАТЭ."Ядерные объекты в Исфахане 13 июня подвергались обстрелу несколько раз. На данный момент сообщений о повышении уровня радиации за пределами объекта не поступало. МАГАТЭ продолжает поддерживать тесный контакт с Ираном", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, исфахан, иран, магатэ, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024