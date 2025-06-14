https://ria.ru/20250614/iran-2022783828.html
В Иране отменили рейсы во всех аэропортах
В Иране отменили рейсы во всех аэропортах - РИА Новости, 14.06.2025
В Иране отменили рейсы во всех аэропортах
Рейсы во всех аэропортах Ирана не будут выполняться "до последующего уведомления" после ударов Израиля, сообщила компания-оператор аэропортов и аэронавигации... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:27:00+03:00
2025-06-14T11:27:00+03:00
2025-06-14T11:27:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Рейсы во всех аэропортах Ирана не будут выполняться "до последующего уведомления" после ударов Израиля, сообщила компания-оператор аэропортов и аэронавигации Ирана. "Согласно уведомлению со стороны организации гражданской авиации Ирана, все рейсы во всех аэропортах страны не будут осуществляться до последующего уведомления", - приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB заявление компании-оператора. Ранее иранские власти закрыли воздушное пространство страны после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал наносить удары по Ирану.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Иране отменили рейсы во всех аэропортах
Во всех иранских аэропортах отменили рейсы вплоть до последующего уведомления