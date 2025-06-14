https://ria.ru/20250614/iran-2022783828.html

В Иране отменили рейсы во всех аэропортах

В Иране отменили рейсы во всех аэропортах - РИА Новости, 14.06.2025

В Иране отменили рейсы во всех аэропортах

Рейсы во всех аэропортах Ирана не будут выполняться "до последующего уведомления" после ударов Израиля, сообщила компания-оператор аэропортов и аэронавигации... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:27:00+03:00

2025-06-14T11:27:00+03:00

2025-06-14T11:27:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Рейсы во всех аэропортах Ирана не будут выполняться "до последующего уведомления" после ударов Израиля, сообщила компания-оператор аэропортов и аэронавигации Ирана. "Согласно уведомлению со стороны организации гражданской авиации Ирана, все рейсы во всех аэропортах страны не будут осуществляться до последующего уведомления", - приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB заявление компании-оператора. Ранее иранские власти закрыли воздушное пространство страны после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал наносить удары по Ирану.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном