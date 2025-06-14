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СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль

СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль

Поступают сообщения о начале новой волны ответных ракетных атак Ирана на Израиль, передает агентство SNN. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:06:00+03:00

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2025-06-14T05:06:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Поступают сообщения о начале новой волны ответных ракетных атак Ирана на Израиль, передает агентство SNN. "Сообщения говорят о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль", - утверждает агентство. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

иран

израиль

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана 2025-06-14T05:06 true PT66M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, видео