https://ria.ru/20250614/iran-2022747807.html
СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль
СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль
Поступают сообщения о начале новой волны ответных ракетных атак Ирана на Израиль, передает агентство SNN. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:06:00+03:00
2025-06-14T05:06:00+03:00
2025-06-14T05:06:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022743378_167:0:1746:888_1920x0_80_0_0_9d91639da1b590201a059b89700232bc.png
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Поступают сообщения о начале новой волны ответных ракетных атак Ирана на Израиль, передает агентство SNN. "Сообщения говорят о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль", - утверждает агентство. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
2025-06-14T05:06
true
PT66M12S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022743378_364:0:1548:888_1920x0_80_0_0_16c766b61a983c3a433a56558462fdcb.png
Ракетный удар по Тель-Авиву
Ракетный удар по Тель-Авиву
2025-06-14T05:06
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, видео
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль
SNN сообщило о новой волне ответных ракетных атак Ирана на Израиль