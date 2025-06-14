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СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.06.2025
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05:06 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/iran-2022747807.html
СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль
СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль
Поступают сообщения о начале новой волны ответных ракетных атак Ирана на Израиль, передает агентство SNN. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:06:00+03:00
2025-06-14T05:06:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Поступают сообщения о начале новой волны ответных ракетных атак Ирана на Израиль, передает агентство SNN. "Сообщения говорят о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль", - утверждает агентство. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
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Дарья Буймова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
LIVE: Обстановка в Израиле на фоне ракетных атак Ирана
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Ракетный удар по Тель-Авиву
Ракетный удар по Тель-Авиву
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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60
в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, видео
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Поступают сообщения о начале новой волны ответных ракетных атак Ирана на Израиль, передает агентство SNN.
2025-06-14T05:06
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PT66M12S
СМИ сообщает о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль

SNN сообщило о новой волне ответных ракетных атак Ирана на Израиль

Иранская ракета атакует Тель-Авив
Иранская ракета атакует Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Иранская ракета атакует Тель-Авив
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Поступают сообщения о начале новой волны ответных ракетных атак Ирана на Израиль, передает агентство SNN.
"Сообщения говорят о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль", - утверждает агентство.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Али ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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