https://ria.ru/20250614/iran-2022738660.html

Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля

Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля - РИА Новости, 14.06.2025

Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля

Десятки ракет были выпущены Ираном в сторону Израиля за час, некоторые были перехвачены, спасатели работают в местах возможного падения ракет, сообщила Армия... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T01:57:00+03:00

2025-06-14T01:57:00+03:00

2025-06-14T01:57:00+03:00

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иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Десятки ракет были выпущены Ираном в сторону Израиля за час, некоторые были перехвачены, спасатели работают в местах возможного падения ракет, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "За прошедший час десятки ракет были запущены из Ирана в сторону Израиля. Некоторые из ракет были перехвачены. Поисковые и спасательные силы в настоящее время работают в ряде мест по всей стране, где были сообщения об упавших снарядах", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), видео