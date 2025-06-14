https://ria.ru/20250614/iran-2022738660.html
Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля
Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля - РИА Новости, 14.06.2025
Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля
Десятки ракет были выпущены Ираном в сторону Израиля за час, некоторые были перехвачены, спасатели работают в местах возможного падения ракет, сообщила Армия... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T01:57:00+03:00
2025-06-14T01:57:00+03:00
2025-06-14T01:57:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Десятки ракет были выпущены Ираном в сторону Израиля за час, некоторые были перехвачены, спасатели работают в местах возможного падения ракет, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "За прошедший час десятки ракет были запущены из Ирана в сторону Израиля. Некоторые из ракет были перехвачены. Поисковые и спасательные силы в настоящее время работают в ряде мест по всей стране, где были сообщения об упавших снарядах", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), видео
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля
ЦАХАЛ: Иран за час выпустил десятки ракет в сторону Израиля