https://ria.ru/20250614/irak-2022868473.html

Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля

Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля - РИА Новости, 14.06.2025

Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля

Власти Ирака потребовали от США предотвратить использование его воздушного пространства Израилем для ударов по Ирану, говорится в поступившем в распоряжение РИА РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:38:00+03:00

2025-06-14T21:38:00+03:00

2025-06-14T21:48:00+03:00

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израиль

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

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БАГДАД, 14 июн - РИА Новости. Власти Ирака потребовали от США предотвратить использование его воздушного пространства Израилем для ударов по Ирану, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении представителя вооруженных сил Ирака Сабаха ан-Наамана."Правительство Ирака также призывает Соединенные Штаты взять на себя обязательства в соответствии с соглашениями, заключенными между двумя странами, а также международными нормами и конвенциями, чтобы не допустить нарушение самолетами сионистского образования воздушного пространства Ирака и совершения атак", - отметил представитель иракских вооруженных сил.Ранее власти Ирака направили официальную жалобу в СБ ООН на нарушение воздушного пространства страны Израилем и использование его для ведения военных действий против Ирана.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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в мире, ирак, сша, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном