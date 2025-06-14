https://ria.ru/20250614/iordaniya-2022801105.html

В Иордании три человека пострадали при падении предмета на дом

В Иордании три человека пострадали при падении предмета на дом - РИА Новости, 14.06.2025

В Иордании три человека пострадали при падении предмета на дом

Три человека пострадали в Иордании в результате падения "предмета" на дом в Ирбиде на севере страны во время обмена ударами между Ираном и Израилем, сообщило... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:02:00+03:00

2025-06-14T14:02:00+03:00

2025-06-14T14:02:00+03:00

иран

израиль

иордания

али хаменеи

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139166/46/1391664699_0:9:3001:1697_1920x0_80_0_0_83ed5b25a9b6c6d711925266e82a2623.jpg

ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в Иордании в результате падения "предмета" на дом в Ирбиде на севере страны во время обмена ударами между Ираном и Израилем, сообщило управление общественной безопасности королевства. "В субботу утром поступило сообщение о падении предмета на дом в Ирбиде, в результате чего пострадали три человека, которые были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как хорошее. Специализированные группы Вооруженных сил Иордании и общественной безопасности начали расследование", - передал иорданский телеканал Al Mamlaka сообщение управления.По его данным, инцидент нанес материальный ущерб дому из-за пролома в стене, также оказались разбиты окна нескольких транспортных средств и соседних домов, что привело к панике среди жителей. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

израиль

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, израиль, иордания, али хаменеи, в мире