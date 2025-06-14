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Иордания открыла воздушное пространство для гражданских рейсов - РИА Новости, 14.06.2025
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08:58 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/iordanija-2022765200.html
Иордания открыла воздушное пространство для гражданских рейсов
Иордания открыла воздушное пространство для гражданских рейсов - РИА Новости, 14.06.2025
Иордания открыла воздушное пространство для гражданских рейсов
Власти Иордании с 7.30 (8.30 мск) открыли свое воздушное пространство для гражданских рейсов, пишет иорданское государственное агентство Petra. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:58:00+03:00
2025-06-14T08:58:00+03:00
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БЕЙРУТ, 14 июн - РИА Новости. Власти Иордании с 7.30 (8.30 мск) открыли свое воздушное пространство для гражданских рейсов, пишет иорданское государственное агентство Petra. Ранее воздушное пространство королевства было закрыто в связи с обменом ударами между Ираном и Израилем. Также авиасообщение было приостановлено в Ливане и Ираке. "Начиная с 7.30 утра воздушное пространство Иордании открыто для движения гражданских самолетов", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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в мире, израиль, иран, иордания, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Иордания, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иордания открыла воздушное пространство для гражданских рейсов

Petra: Иордания с 8:30 мск открыла воздушное пространство для гражданских рейсов

© Flickr / jimgreenhillВид на столицу Иордании Амман
Вид на столицу Иордании Амман - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Flickr / jimgreenhill
Вид на столицу Иордании Амман. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 июн - РИА Новости. Власти Иордании с 7.30 (8.30 мск) открыли свое воздушное пространство для гражданских рейсов, пишет иорданское государственное агентство Petra.
Ранее воздушное пространство королевства было закрыто в связи с обменом ударами между Ираном и Израилем. Также авиасообщение было приостановлено в Ливане и Ираке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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"Начиная с 7.30 утра воздушное пространство Иордании открыто для движения гражданских самолетов", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
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