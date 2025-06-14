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Иордания открыла воздушное пространство для гражданских рейсов

Иордания открыла воздушное пространство для гражданских рейсов - РИА Новости, 14.06.2025

Иордания открыла воздушное пространство для гражданских рейсов

Власти Иордании с 7.30 (8.30 мск) открыли свое воздушное пространство для гражданских рейсов, пишет иорданское государственное агентство Petra. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:58:00+03:00

2025-06-14T08:58:00+03:00

2025-06-14T08:58:00+03:00

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БЕЙРУТ, 14 июн - РИА Новости. Власти Иордании с 7.30 (8.30 мск) открыли свое воздушное пространство для гражданских рейсов, пишет иорданское государственное агентство Petra. Ранее воздушное пространство королевства было закрыто в связи с обменом ударами между Ираном и Израилем. Также авиасообщение было приостановлено в Ливане и Ираке. "Начиная с 7.30 утра воздушное пространство Иордании открыто для движения гражданских самолетов", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО Жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО. Десятки людей на площади Энгелаб свистом и аплодисментами сопровождают происходящее 2025-06-14T08:58 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, иордания, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном