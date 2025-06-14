https://ria.ru/20250614/husnullin-2022749626.html
Хуснуллин провел совещание по социально-экономическому развитию Вологодчины
Хуснуллин провел совещание по социально-экономическому развитию Вологодчины - РИА Новости, 14.06.2025
Хуснуллин провел совещание по социально-экономическому развитию Вологодчины
Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин провел рабочее совещание в правительстве Вологодской области, на котором обсудили вопросы... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:31:00+03:00
2025-06-14T05:31:00+03:00
2025-06-14T05:31:00+03:00
жкх
вологодская область
вологда
россия
марат хуснуллин
георгий филимонов
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин провел рабочее совещание в правительстве Вологодской области, на котором обсудили вопросы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба губернатора области. В пятницу состоялся рабочий визит Хуснуллина в Вологодскую область. В 2027 году Вологда отмечает юбилей, городу исполнится 880 лет. По словам вице-премьера, регион активно готовится. Особое внимание уделяется программе развития и благоустройства города. В рамках поездки Хуснуллин лично ознакомился с ходом работ. Вице-премьер рассказал, что в Вологодской области активно обновляется дорожная инфраструктура, ведется благоустройство, формирование качественной среды для жизни людей. "Хочу отметить неплохую динамику по жилищному строительству. За четыре месяца этого года введено в эксплуатацию почти 384 тысяч квадратных метров жилья, что на 50% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по региону градпотенциал 2,6 миллиона квадратных метров и растет каждый год. Важно грамотно использовать этот потенциал для комплексного развития территорий", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале. По его словам, отдельное внимание на совещании уделили состоянию дорожной сети Вологодской области. Все плановые показатели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполнены. "Отмечу работу по программе МКИ. Сейчас активно меняют сети и обновляют котельные. Работы здесь очень много. Команда губернатора всерьез взялась за дело. Планов у нас много, будем последовательно заниматься!" — уточнил Хуснуллин. По данным пресс-службы губернатора региона, в прошлом году финансирование на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры в Вологодской области составило 6 миллиардов рублей. На эти средства построили либо реконструировали 85 объектов и переложили 179 километров сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. В этом году на модернизацию сферы ЖКХ выделили еще больший объем средств – 7,5 миллиарда рублей. Работы запланировано провести на 67 объектах и 186,4 километра коммунальных сетей. "На 1 января текущего года на территории Вологодской области впервые в истории региона в стадии строительства находилось 800 объектов. Это МКД, ИЖС, коммерческая недвижимость и инфраструктурные проекты. По плану, который поставлен нам Минстроем России, в этом году мы должны ввести не менее 535 тысяч квадратных метров жилья. Но, как и в прошлом году, мы намерены с уверенностью перевыполнить этот план и ввести в эксплуатацию не менее 667 тысяч квадратных метров жилья. При этом особое внимание уделяем социальной ориентированности наших проектов. Это жилье для участников СВО, многодетных семей, врачей и учителей", – приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Одной из главных тем совещания также стало обновление транспортной инфраструктуры. В частности, речь шла о развитии федеральной трассы М-8 "Холмогоры" от Ярославля до Вологды, строительстве мостового перехода через реку Вологду в створе улицы Некрасова и Западного подъезда к Вологде. Также обсудили проблемы городского общественного транспорта. В прошлом году за счет инфраструктурных бюджетных кредитов закупили 65 автобусов, 20 троллейбусов поставили из Санкт-Петербурга и приобрели 62 автобуса для муниципалитетов. В этом году запланировано обновить 91 единицу транспорта по лизинговым и бюджетным программам. В ходе обсуждения затронули и выполнение поручений президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках подготовки к юбилею в Вологде будут построены и реконструированы шесть объектов: Вологодский кремль, центральная набережная реки Вологды, площадь Революции, Вологодский аэропорт, малое транспортное кольцо города и кампус СПО. Отдельно Филимонов и Хуснуллин обсудили рабочие вопросы в рамках личной встречи. Губернатор Вологодской области выразил благодарность вице-премьеру за поддержку региональных инициатив, конструктивный диалог и внимательное отношение к развитию Вологодчины.
https://ria.ru/20250613/khusnullin-2022708906.html
https://ria.ru/20250522/mgimo--2018521147.html
https://ria.ru/20250307/vologda-2003585579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, вологодская область, вологда, россия, марат хуснуллин, георгий филимонов, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ЖКХ, Вологодская область, Вологда, Россия, Марат Хуснуллин, Георгий Филимонов, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Хуснуллин провел совещание по социально-экономическому развитию Вологодчины
Марат Хуснуллин обсудил социально-экономическое развитие Вологодской области
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин провел рабочее совещание в правительстве Вологодской области, на котором обсудили вопросы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба губернатора области.
В пятницу состоялся рабочий визит Хуснуллина
в Вологодскую область
. В 2027 году Вологда
отмечает юбилей, городу исполнится 880 лет. По словам вице-премьера, регион активно готовится. Особое внимание уделяется программе развития и благоустройства города. В рамках поездки Хуснуллин лично ознакомился с ходом работ.
Вице-премьер рассказал, что в Вологодской области активно обновляется дорожная инфраструктура, ведется благоустройство, формирование качественной среды для жизни людей.
"Хочу отметить неплохую динамику по жилищному строительству. За четыре месяца этого года введено в эксплуатацию почти 384 тысяч квадратных метров жилья, что на 50% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по региону градпотенциал 2,6 миллиона квадратных метров и растет каждый год. Важно грамотно использовать этот потенциал для комплексного развития территорий", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
По его словам, отдельное внимание на совещании уделили состоянию дорожной сети Вологодской области. Все плановые показатели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполнены.
"Отмечу работу по программе МКИ. Сейчас активно меняют сети и обновляют котельные. Работы здесь очень много. Команда губернатора всерьез взялась за дело. Планов у нас много, будем последовательно заниматься!" — уточнил Хуснуллин.
По данным пресс-службы губернатора региона, в прошлом году финансирование на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры в Вологодской области составило 6 миллиардов рублей. На эти средства построили либо реконструировали 85 объектов и переложили 179 километров сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
В этом году на модернизацию сферы ЖКХ выделили еще больший объем средств – 7,5 миллиарда рублей. Работы запланировано провести на 67 объектах и 186,4 километра коммунальных сетей.
"На 1 января текущего года на территории Вологодской области впервые в истории региона в стадии строительства находилось 800 объектов. Это МКД, ИЖС, коммерческая недвижимость и инфраструктурные проекты. По плану, который поставлен нам Минстроем России
, в этом году мы должны ввести не менее 535 тысяч квадратных метров жилья. Но, как и в прошлом году, мы намерены с уверенностью перевыполнить этот план и ввести в эксплуатацию не менее 667 тысяч квадратных метров жилья. При этом особое внимание уделяем социальной ориентированности наших проектов. Это жилье для участников СВО, многодетных семей, врачей и учителей", – приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова
.
Одной из главных тем совещания также стало обновление транспортной инфраструктуры. В частности, речь шла о развитии федеральной трассы М-8 "Холмогоры" от Ярославля
до Вологды, строительстве мостового перехода через реку Вологду в створе улицы Некрасова и Западного подъезда к Вологде.
Также обсудили проблемы городского общественного транспорта. В прошлом году за счет инфраструктурных бюджетных кредитов закупили 65 автобусов, 20 троллейбусов поставили из Санкт-Петербурга
и приобрели 62 автобуса для муниципалитетов. В этом году запланировано обновить 91 единицу транспорта по лизинговым и бюджетным программам.
В ходе обсуждения затронули и выполнение поручений президента Российской Федерации Владимира Путина
. В рамках подготовки к юбилею в Вологде будут построены и реконструированы шесть объектов: Вологодский кремль, центральная набережная реки Вологды, площадь Революции, Вологодский аэропорт, малое транспортное кольцо города и кампус СПО.
Отдельно Филимонов и Хуснуллин обсудили рабочие вопросы в рамках личной встречи. Губернатор Вологодской области выразил благодарность вице-премьеру за поддержку региональных инициатив, конструктивный диалог и внимательное отношение к развитию Вологодчины.