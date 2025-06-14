https://ria.ru/20250614/gvineja-2022744370.html

В Папуа — Новой Гвинее призвали не верить статьям западных СМИ о России

В Папуа — Новой Гвинее призвали не верить статьям западных СМИ о России - РИА Новости, 14.06.2025

В Папуа — Новой Гвинее призвали не верить статьям западных СМИ о России

Глава департамента двухсторонних связей МИД Папуа-Новой Гвинеи Сэм Ябон заявил, что стране не стоит слепо доверять информации о России из западных СМИ, к ней... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:39:00+03:00

2025-06-14T03:39:00+03:00

2025-06-14T03:39:00+03:00

здоровье - общество

россия

папуа-новая гвинея

дмитрий медведев

сергей толченов

международный уголовный суд

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ПОРТ-МОРСБИ, 14 июня – РИА Новости. Глава департамента двухсторонних связей МИД Папуа-Новой Гвинеи Сэм Ябон заявил, что стране не стоит слепо доверять информации о России из западных СМИ, к ней нужно относиться осторожно, передает корреспондент РИА Новости. На встрече с Ябоном посол РФ в стране Сергей Толченов передал новогвинейскому дипломату копию статьи заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством". "Нашей стране непросто, почти вся информация о России поступает к нам из средств массовой информации. И это восходит к тому, о чем писал (Дмитрий Медведев - ред.) в своей статье - информация контролируется Западом. Для нас важно не верить слепо тому, какая информация поступает из средств массовой информации (о России - ред.). Особенно надо было осторожными с западными СМИ", - отметил глава департамента двухсторонних связей МИД. В частности, по его словам, Папуа-Новой Гвинее важно не потреблять искаженную информацию о российской истории, а также о том, что пережили россияне в ходе СВО. "Важно, чтобы у нас было сбалансированное представление о том, что происходит в России", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022422603.html

https://ria.ru/20250610/ukraina-2022121824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, папуа-новая гвинея, дмитрий медведев, сергей толченов, международный уголовный суд