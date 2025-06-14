Почему Гагарин погиб? Засекреченные данные о катастрофе
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкЛетчик-космонавт Юрий Гагарин готовится к выполнению полетного задания в кабине реактивного истребителя
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе во время тренировочного полета на истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным. Это случилось 27 марта 1968 года.
Официальная версия звучала так: экипаж совершил слишком резкий маневр, чтобы избежать столкновения с метеозондом. Однако многие специалисты уже несколько десятилетий подвергают сомнению эти выводы. В материалах расследования немало противоречий, к тому же часть документов до сих пор засекречена.
© Фото : Русский Дом в АшхабадеБюст Юрия Гагарина в Ашхабаде
© Фото : Русский Дом в Ашхабаде
Бюст Юрия Гагарина в Ашхабаде
Тайна советской космонавтики
Советская космическая программа, прославленная на весь мир триумфальным полетом Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, хранит множество нераскрытых тайн. Это закономерно породило легенды. Самая известная - а о так называемых "нулевых космонавтах". Мол, до Гагарина было несколько пилотов, чья попытка полететь в космос обернулась катастрофой. И их имена вычеркнули из официальной истории.
Ещё в 1959 году в американской прессе появилась сенсационная публикация с расшифровкой якобы перехваченных радиопереговоров между неизвестным космонавтом и Сергеем Королевым: "Я не слышу вас, батареи отказали, кислород, что делать?".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкадемик Сергей Павлович Королев во время запуска корабля "Восток" с Юрием Гагариным
Академик Сергей Павлович Королев во время запуска корабля "Восток" с Юрием Гагариным
В мае 1961 года итальянские радиолюбители братья Корделия зафиксировали странный сигнал с отчаянным криком: "Я вижу огонь, мне жарко, мне жарко!!!", который они интерпретировали как SOS-сигнал.
Легенда о "нулевых космонавтах" получила неожиданное подтверждение в истории с манекенами "Иван Иванович". Они запускались до Гагарина. Их конструкция, напоминавшая человеческую фигуру в скафандре, породила среди местных жителей слухи о погибших пилотах. Трагическая смерть Валентина Бондаренко, погибшего за три недели до полета Гагарина, была тщательно засекречена. Даже упоминание его имени могло повлечь вызов в КГБ.
© РИА Новости / Игорь Снегирев | Перейти в медиабанкАкадемик Сергей Королев принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина
Академик Сергей Королев принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина
Одним из кандидатов в "нулевые" космонавты называют сына советского авиаконструктора Владимира Ильюшина. Согласно этой теории, лётчик Ильюшин полетел в космос 7 апреля 1961 года, на 5 дней раньше Гагарина.
Впрочем, все эти версии не подтверждаются документами.
Правильная биография
Отбор в первый отряд космонавтов проходил по строгим критериям. Физическая подготовка, включавшая изнурительные тренировки в барокамерах и центрифугах, была лишь частью требований. Главным фактором стала "правильная" биография. Именно поэтому выбор пал на Юрия Гагарина, выходца из рабочей семьи, чья национальность и партийность полностью соответствовали идеологическим установкам.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛетчик-космонавт СССР, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов СССР Юрий Гагарин дает последние наставления космонавту, командиру космического корабля "Восход-2" Павлу Беляеву перед стартом, космодром Байконур
Летчик-космонавт СССР, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов СССР Юрий Гагарин дает последние наставления космонавту, командиру космического корабля "Восход-2" Павлу Беляеву перед стартом, космодром Байконур
Сам полёт, длившийся 108 минут, по оценкам специалистов имел лишь 57% вероятности успешного завершения. Мало кто знает, что из-за сбоя в системе радиоуправления корабль "Восток-1" вышел на орбиту, почти в два раза превышающую расчетную. Это привело к посадке не под Волгоградом, а в Саратовской области. Эти подробности советские СМИ предпочли умолчать.
Немногословны они были и после гибели космонавта. Официальная версия о столкновении с метеозондом не объясняет всех обстоятельств катастрофы. Дело быстро закрыли - говорят, после звонка из Кремля. Обломки отправили в секретное хранилище, что лишь подогрело слухи о рукотворном характере трагедии.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКосмонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Неожиданные версии
Смерть первого космонавта планеты повергла страну в шок, мгновенно породив множество версий от вполне правдоподобных до откровенно фантастических. В народном сознании не укладывалось, что человек, сумевший покорить космос, мог так внезапно погибнуть в обычном тренировочном полете.
© РИА Новости / Александр Сергеев | Перейти в медиабанкТоржественная встреча героя-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина на Внуковском аэродроме в Москве
Торжественная встреча героя-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина на Внуковском аэродроме в Москве
Среди самых экзотических теорий выделяются две, особенно поражающие воображение. Первая утверждает, будто Гагарина похитили представители внеземной цивилизации. Инопланетяне решили заполучить первого человека, побывавшего в космосе. Вторая, не менее абсурдная, гласит, что уставший от всемирной славы космонавт инсценировал собственную смерть. Гагарин решил спокойно доживать свой век в какой-нибудь глухой деревне.
Первые надежды на спасение экипажа появились, когда на месте катастрофы обнаружили парашютные ранцы без самих парашютов. Многие хотели верить, что Гагарин и Серегин успели катапультироваться. Однако эти надежды рухнули при обнаружении деформированных катапультных кресел в воронке от удара. Это явный признак, что пилоты не смогли покинуть падающий самолет. Позже выяснилось, что парашюты украли местные жители, первыми прибывшие на место трагедии.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛейтенант 769-го истребительного авиационного полка 122-й истребительной дивизии ВВС Краснознаменного Северного флота Юрий Гагарин готовится к первому самостоятельному полету на истребителе во время службы в Заполярье
Лейтенант 769-го истребительного авиационного полка 122-й истребительной дивизии ВВС Краснознаменного Северного флота Юрий Гагарин готовится к первому самостоятельному полету на истребителе во время службы в Заполярье
Многочисленным версиям и легендам есть объяснение. Людям не хотелось верить в то, что гордость страны, первый человек, покоривший космос, мог так нелепо погибнуть в самом расцвете сил.