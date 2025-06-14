https://ria.ru/20250614/gagarin-2022063603.html

Почему Гагарин погиб? Засекреченные данные о катастрофе

Почему Гагарин погиб? Засекреченные данные о катастрофе - РИА Новости, 14.06.2025

Почему Гагарин погиб? Засекреченные данные о катастрофе

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе во время тренировочного полета на истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Владимиром... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:08:00+03:00

2025-06-14T09:08:00+03:00

2025-06-14T09:08:00+03:00

волгоград

саратовская область

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе во время тренировочного полета на истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным. Это случилось 27 марта 1968 года.Официальная версия звучала так: экипаж совершил слишком резкий маневр, чтобы избежать столкновения с метеозондом. Однако многие специалисты уже несколько десятилетий подвергают сомнению эти выводы. В материалах расследования немало противоречий, к тому же часть документов до сих пор засекречена.Тайна советской космонавтикиСоветская космическая программа, прославленная на весь мир триумфальным полетом Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, хранит множество нераскрытых тайн. Это закономерно породило легенды. Самая известная - а о так называемых "нулевых космонавтах". Мол, до Гагарина было несколько пилотов, чья попытка полететь в космос обернулась катастрофой. И их имена вычеркнули из официальной истории.Ещё в 1959 году в американской прессе появилась сенсационная публикация с расшифровкой якобы перехваченных радиопереговоров между неизвестным космонавтом и Сергеем Королевым: "Я не слышу вас, батареи отказали, кислород, что делать?".В мае 1961 года итальянские радиолюбители братья Корделия зафиксировали странный сигнал с отчаянным криком: "Я вижу огонь, мне жарко, мне жарко!!!", который они интерпретировали как SOS-сигнал.Легенда о "нулевых космонавтах" получила неожиданное подтверждение в истории с манекенами "Иван Иванович". Они запускались до Гагарина. Их конструкция, напоминавшая человеческую фигуру в скафандре, породила среди местных жителей слухи о погибших пилотах. Трагическая смерть Валентина Бондаренко, погибшего за три недели до полета Гагарина, была тщательно засекречена. Даже упоминание его имени могло повлечь вызов в КГБ.Одним из кандидатов в "нулевые" космонавты называют сына советского авиаконструктора Владимира Ильюшина. Согласно этой теории, лётчик Ильюшин полетел в космос 7 апреля 1961 года, на 5 дней раньше Гагарина.Впрочем, все эти версии не подтверждаются документами.Правильная биографияОтбор в первый отряд космонавтов проходил по строгим критериям. Физическая подготовка, включавшая изнурительные тренировки в барокамерах и центрифугах, была лишь частью требований. Главным фактором стала "правильная" биография. Именно поэтому выбор пал на Юрия Гагарина, выходца из рабочей семьи, чья национальность и партийность полностью соответствовали идеологическим установкам.Сам полёт, длившийся 108 минут, по оценкам специалистов имел лишь 57% вероятности успешного завершения. Мало кто знает, что из-за сбоя в системе радиоуправления корабль "Восток-1" вышел на орбиту, почти в два раза превышающую расчетную. Это привело к посадке не под Волгоградом, а в Саратовской области. Эти подробности советские СМИ предпочли умолчать.Немногословны они были и после гибели космонавта. Официальная версия о столкновении с метеозондом не объясняет всех обстоятельств катастрофы. Дело быстро закрыли - говорят, после звонка из Кремля. Обломки отправили в секретное хранилище, что лишь подогрело слухи о рукотворном характере трагедии. Неожиданные версииСмерть первого космонавта планеты повергла страну в шок, мгновенно породив множество версий от вполне правдоподобных до откровенно фантастических. В народном сознании не укладывалось, что человек, сумевший покорить космос, мог так внезапно погибнуть в обычном тренировочном полете.Среди самых экзотических теорий выделяются две, особенно поражающие воображение. Первая утверждает, будто Гагарина похитили представители внеземной цивилизации. Инопланетяне решили заполучить первого человека, побывавшего в космосе. Вторая, не менее абсурдная, гласит, что уставший от всемирной славы космонавт инсценировал собственную смерть. Гагарин решил спокойно доживать свой век в какой-нибудь глухой деревне.Первые надежды на спасение экипажа появились, когда на месте катастрофы обнаружили парашютные ранцы без самих парашютов. Многие хотели верить, что Гагарин и Серегин успели катапультироваться. Однако эти надежды рухнули при обнаружении деформированных катапультных кресел в воронке от удара. Это явный признак, что пилоты не смогли покинуть падающий самолет. Позже выяснилось, что парашюты украли местные жители, первыми прибывшие на место трагедии.Многочисленным версиям и легендам есть объяснение. Людям не хотелось верить в то, что гордость страны, первый человек, покоривший космос, мог так нелепо погибнуть в самом расцвете сил.

волгоград

саратовская область

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волгоград, саратовская область, юрий гагарин (космонавт)