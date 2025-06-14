Во Франции открылся завод для производства многоразовой ракеты-носителя
Во Франции открылся завод по производству многоразовой ракеты компании MaiaSpace
© Pixabay / PexelsВид на Париж
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Завод для производства многоразовой ракеты-носителя компании MaiaSpace, принадлежащей ArianeGroup, открылся во Франции, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
Завод расположен в Верноне, в департаменте Эр на севере Франции, на территории ArianeGroup.
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"В 2027 году этот завод выпустит первую многоразовую европейскую ракету-носитель, что позволит запускать более 20 спутников в год... чтобы предоставить нам суверенный и отзывчивый доступ к космосу – области, которая все больше милитаризируется нашими конкурентами и которая имеет важное значение для нашей безопасности", - сообщил министр в Х.
"Учитывая военные потребности государства, в ближайшие десять лет нам придется отправить в космос много спутников", — подчеркнул Лекорню.
Как отметил министр финансов Эрик Ломбар, также присутствовавший на открытии завода, основателю SpaceX Илону Маску "потребовалось выдвинуть идею отключения Украины от ее сети связи Starlink, чтобы мы сказали себе в столицах, в правительствах, что суверенитет — это космос".
Как пишет издание, предполагается, что первая ступень ракеты-носителя сможет использоваться до 5 раз.
Имея высоту 30 метров и диаметр 3,50 метра, Maia будет состоять из двух основных ступеней и одной дополнительной ступени, что обеспечит ей более широкий диапазон запусков, чем микропусковые установки, которые в настоящее время разрабатываются в Европе, пишет издание. Таким образом, она сможет выводить на орбиту различные типы спутников, от небольших для телекоммуникационных группировок до более тяжелых аппаратов, предназначенных, например, для наблюдения за Землей, для институциональных или частных клиентов.
В июле 2024 года ЕКА сообщило о первом запуске новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 с космодрома Куру. Ракета вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 километров, в числе которых были аппараты, принадлежащие различным частным компаниям, космическим агентствам, исследовательским учреждениям и университетам.
Второй запуск, изначально запланированный на конец 2024 года, был перенесен на первый квартал 2025 года из-за "ряда отклонений", замеченных в июльском запуске, сообщили в ЕКА.