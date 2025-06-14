https://ria.ru/20250614/filadelfija-2022874663.html

В Филадельфии прошла акция протеста против политики Трампа

В Филадельфии прошла акция протеста против политики Трампа - РИА Новости, 14.06.2025

В Филадельфии прошла акция протеста против политики Трампа

Около 80 тысяч человек приняли участие в акции протеста против политики президента США Дональда Трампа в американском городе Филадельфия в субботу, сообщила РИА РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:51:00+03:00

2025-06-14T22:51:00+03:00

2025-06-14T22:51:00+03:00

в мире

сша

филадельфия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022858573_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbb7bacae30e16d41ffc9a0a5aba10ad.jpg

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США), 14 июн - РИА Новости. Около 80 тысяч человек приняли участие в акции протеста против политики президента США Дональда Трампа в американском городе Филадельфия в субботу, сообщила РИА Новости местная полиция. Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера. В акции ожидается участие более 200 групп гражданских активистов, она проходит в более в чем 1500 американских городов. Название акции призвано выразить протест против "королей" в США и отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы страдает авторитарными наклонностями. Сам Трамп сравнения с королем отрицает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для реализации своей политики. Акция в Филадельфии прошла мирно, по плану организаторов она должна стать самой многочисленной в стране. "Извините, мы не попали на вашу (Трампа - ред.) вечеринку, но мы за нее заплатили. Мы никогда не будем вашими подданными. Народ суверенен, и мы все равны перед законом", - заявил на митинге конгрессмен-демократ Джейми Раскин, говоря о военном параде в Вашингтоне, который проводится в один день с днем рождения Трампа. Протесты во многих американских Штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Военный парад в Вашингтоне совпадает с 79-м днём рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.

https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html

сша

филадельфия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шествие против политики Трампа Шествие против политики Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА Новости местная полиция. Как передает корреспондент РИА Новости, участники скандируют "вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!". Акция проходит мирно, полиция никого не задерживает. Многие держат в руках флаг США или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента - с "антихристом". 2025-06-14T22:51 true PT0M18S

Демонстрация против политики Трампа Дождь не помешал протестующим в Нью-Йорке собраться на демонстрацию против политики администрации Трампа 2025-06-14T22:51 true PT0M05S

В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа 2025-06-14T22:51 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, филадельфия, дональд трамп