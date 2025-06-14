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Эрдоган предостерег Сирию от втягивания конфликт между Израилем и Ираном

Эрдоган предостерег Сирию от втягивания конфликт между Израилем и Ираном - РИА Новости, 14.06.2025

Эрдоган предостерег Сирию от втягивания конфликт между Израилем и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа предостерег Сирию от втягивания в конфликт,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:02:00+03:00

2025-06-14T21:02:00+03:00

2025-06-14T21:02:00+03:00

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реджеп тайип эрдоган

ахмед аш-шараа

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа предостерег Сирию от втягивания в конфликт, вызванный атакой Израиля на Иран. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Шараа. В ходе разговора были обсуждены конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные процессы. Президент Эрдоган указал на то, что спираль насилия, спровоцированная Израилем, угрожает региону, подчеркнув, что для Сирии важно оставаться в стороне от этой конфликтной обстановки", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган также заявил о необходимости мер предосторожности в отношении террористических организаций и радикальных элементов в нынешних условиях на фоне израильской агрессии.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, сирия, израиль, иран, реджеп тайип эрдоган, ахмед аш-шараа, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции