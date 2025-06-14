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Эрдоган предостерег Сирию от втягивания конфликт между Израилем и Ираном - РИА Новости, 14.06.2025
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21:02 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/erdogan-2022864478.html
Эрдоган предостерег Сирию от втягивания конфликт между Израилем и Ираном
Эрдоган предостерег Сирию от втягивания конфликт между Израилем и Ираном - РИА Новости, 14.06.2025
Эрдоган предостерег Сирию от втягивания конфликт между Израилем и Ираном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа предостерег Сирию от втягивания в конфликт,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T21:02:00+03:00
2025-06-14T21:02:00+03:00
в мире
сирия
израиль
иран
реджеп тайип эрдоган
ахмед аш-шараа
обострение конфликта между израилем и ираном
армия обороны израиля (цахал)
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа предостерег Сирию от втягивания в конфликт, вызванный атакой Израиля на Иран. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Шараа. В ходе разговора были обсуждены конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные процессы. Президент Эрдоган указал на то, что спираль насилия, спровоцированная Израилем, угрожает региону, подчеркнув, что для Сирии важно оставаться в стороне от этой конфликтной обстановки", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган также заявил о необходимости мер предосторожности в отношении террористических организаций и радикальных элементов в нынешних условиях на фоне израильской агрессии.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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в мире, сирия, израиль, иран, реджеп тайип эрдоган, ахмед аш-шараа, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции
В мире, Сирия, Израиль, Иран, Реджеп Тайип Эрдоган, Ахмед аш-Шараа, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции
Эрдоган предостерег Сирию от втягивания конфликт между Израилем и Ираном

Эрдоган предостерег Сирию от втягивания конфликт, вызванный атакой ЦАХАЛ на Иран

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа предостерег Сирию от втягивания в конфликт, вызванный атакой Израиля на Иран.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Шараа. В ходе разговора были обсуждены конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные процессы. Президент Эрдоган указал на то, что спираль насилия, спровоцированная Израилем, угрожает региону, подчеркнув, что для Сирии важно оставаться в стороне от этой конфликтной обстановки", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган также заявил о необходимости мер предосторожности в отношении террористических организаций и радикальных элементов в нынешних условиях на фоне израильской агрессии.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
В миреСирияИзраильИранРеджеп Тайип ЭрдоганАхмед аш-ШарааОбострение конфликта между Израилем и ИраномАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Корпус стражей исламской революции
 
 
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Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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