https://ria.ru/20250614/enisey-2022869963.html

После ЧП на Енисее очистили более 30 километров береговой линии

После ЧП на Енисее очистили более 30 километров береговой линии - РИА Новости, 14.06.2025

После ЧП на Енисее очистили более 30 километров береговой линии

Свыше 30 километров береговой линии очистили от нефтепродуктов на Енисее в Красноярском крае после ЧП с судном, общий объем откачанной нефтесодержащей жидкости... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:02:00+03:00

2025-06-14T22:02:00+03:00

2025-06-14T22:02:00+03:00

происшествия

красноярский край

енисейский район

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 14 июн – РИА Новости. Свыше 30 километров береговой линии очистили от нефтепродуктов на Енисее в Красноярском крае после ЧП с судном, общий объем откачанной нефтесодержащей жидкости достиг 12 кубометров, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в Telegram-канале. "Береговая линия очищена на протяжении более 31 километра, площадь акватории, обработанная сорбентами, составляет 34 650 квадратных метров, общее количество откачанной нефтесодержащей жидкости достигло 12 кубометров. Установка сорбирующих бонов продолжилась ещё на 520 метров, а боновых заграждений - на 1120 метров", - сообщил Озерских. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В понедельник в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Глава Казачинского района позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, во вторник нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Для откачки нефтепродуктов из воды прибыло спецсудно "Эколог-1". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщила во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В среду местные власти сообщали о подготовке плана эвакуации получившего пробоину судна на реке Енисей.

https://ria.ru/20250601/sudno-2020300081.html

https://ria.ru/20250610/anapa-2022129493.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)