Рейтинг@Mail.ru
После ЧП на Енисее очистили более 30 километров береговой линии - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/enisey-2022869963.html
После ЧП на Енисее очистили более 30 километров береговой линии
После ЧП на Енисее очистили более 30 километров береговой линии - РИА Новости, 14.06.2025
После ЧП на Енисее очистили более 30 километров береговой линии
Свыше 30 километров береговой линии очистили от нефтепродуктов на Енисее в Красноярском крае после ЧП с судном, общий объем откачанной нефтесодержащей жидкости... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:02:00+03:00
2025-06-14T22:02:00+03:00
происшествия
красноярский край
енисейский район
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022490803_0:171:901:677_1920x0_80_0_0_0804a4ad2f3622474559c6b0e17a329e.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 июн – РИА Новости. Свыше 30 километров береговой линии очистили от нефтепродуктов на Енисее в Красноярском крае после ЧП с судном, общий объем откачанной нефтесодержащей жидкости достиг 12 кубометров, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в Telegram-канале. "Береговая линия очищена на протяжении более 31 километра, площадь акватории, обработанная сорбентами, составляет 34 650 квадратных метров, общее количество откачанной нефтесодержащей жидкости достигло 12 кубометров. Установка сорбирующих бонов продолжилась ещё на 520 метров, а боновых заграждений - на 1120 метров", - сообщил Озерских. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В понедельник в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Глава Казачинского района позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, во вторник нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Для откачки нефтепродуктов из воды прибыло спецсудно "Эколог-1". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщила во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В среду местные власти сообщали о подготовке плана эвакуации получившего пробоину судна на реке Енисей.
https://ria.ru/20250601/sudno-2020300081.html
https://ria.ru/20250610/anapa-2022129493.html
красноярский край
енисейский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022490803_0:86:901:761_1920x0_80_0_0_afe371d6e2e1ed758df57b6638d62804.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
После ЧП на Енисее очистили более 30 километров береговой линии

После разлива топлива на Енисее очистили более 30 километров береговой линии

© Фото : Юрий Озерских/TelegramЧетыре рубежа боновых заграждений выставлены после ЧП с судном на Енисее в Красноярском крае
Четыре рубежа боновых заграждений выставлены после ЧП с судном на Енисее в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : Юрий Озерских/Telegram
Четыре рубежа боновых заграждений выставлены после ЧП с судном на Енисее в Красноярском крае
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 14 июн – РИА Новости. Свыше 30 километров береговой линии очистили от нефтепродуктов на Енисее в Красноярском крае после ЧП с судном, общий объем откачанной нефтесодержащей жидкости достиг 12 кубометров, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в Telegram-канале.
"Береговая линия очищена на протяжении более 31 километра, площадь акватории, обработанная сорбентами, составляет 34 650 квадратных метров, общее количество откачанной нефтесодержащей жидкости достигло 12 кубометров. Установка сорбирующих бонов продолжилась ещё на 520 метров, а боновых заграждений - на 1120 метров", - сообщил Озерских.
На месте частичного затопления судна у села Териберка Мурманской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива
1 июня, 16:21
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В понедельник в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство".
Глава Казачинского района позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, во вторник нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Для откачки нефтепродуктов из воды прибыло спецсудно "Эколог-1".
Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщила во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В среду местные власти сообщали о подготовке плана эвакуации получившего пробоину судна на реке Енисей.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Анапе собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки
10 июня, 21:38
 
ПроисшествияКрасноярский крайЕнисейский районРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала