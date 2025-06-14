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В израильском Эйлате объявили воздушную тревогу

В израильском Эйлате объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.06.2025

В израильском Эйлате объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в израильском Эйлате из-за враждебного воздушного объекта, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T00:38:00+03:00

2025-06-14T00:38:00+03:00

2025-06-14T00:38:00+03:00

в мире

иран

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армия обороны израиля (цахал)

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в израильском Эйлате из-за враждебного воздушного объекта, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Некоторое время назад в Эйлате прозвучали сирены, оповещающие о проникновении вражеского самолета, подробности выясняются", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву 2025-06-14T00:38 true PT0M07S

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Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном