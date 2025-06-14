https://ria.ru/20250614/efimov-2022324429.html

Ефимов: в Новогирееве по проекту КРТ построят жилье и скалодром

Ефимов: в Новогирееве по проекту КРТ построят жилье и скалодром - РИА Новости, 14.06.2025

Ефимов: в Новогирееве по проекту КРТ построят жилье и скалодром

В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) в Новогирееве построят дома для программы реновации общей площадью более 160 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:12:00+03:00

2025-06-14T14:12:00+03:00

2025-06-14T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) в Новогирееве построят дома для программы реновации общей площадью более 160 тысяч квадратных метров досуговый центр и общественный центр, в котором оборудуют скалодром, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Восточном административном округе столицы проведут редевелопмент еще трех участков, входящих в один проект КРТ. Их общая площадь составляет 12,7 гектара. В течение семи лет здесь планируется возвести многоквартирные дома для реализации программы реновации общей площадью 162,7 тысячи квадратных метров. На первых этажах разместят предприятия торговли, общественного питания, а также службы быта и сервиса. Рядом с домами построят объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры. Все это позволит создать более 2 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в нем, предназначенные к реорганизации участки расположены вблизи Большого Перовского пруда на Кусковской и Утренней улицах. Общая запланированных к строительству площадь квартир составит около 92 тысяч квадратных метров. В них переедут примерно 3,3 тысячи человек. Кроме того, для жителей возведут парковки на 700 автомобилей. Рядом появится досуговый и общественный центр со скалодромом.Сейчас в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров. Ранее о проекте КРТ около станции метро "Фонвизинская", рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20250611/efimov-2022108202.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы