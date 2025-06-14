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Ефимов: реконструкция поликлиники в Филимонковском районе выполнена на 80%

Ефимов: реконструкция поликлиники в Филимонковском районе выполнена на 80% - РИА Новости, 14.06.2025

Ефимов: реконструкция поликлиники в Филимонковском районе выполнена на 80%

Реконструкция поликлиники в Филимонковском районе Москвы выполнена на 80%, и будет завершена в этом году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:12:00+03:00

2025-06-14T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Реконструкция поликлиники в Филимонковском районе Москвы выполнена на 80%, и будет завершена в этом году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Готовность объекта составляет 80%. Специалисты завершили монолитные и кровельные работы, выполнили кладку внутренних стен, перекрытий, а также установку оконных блоков. Сейчас ведутся отделочные работы, устройство фасада, а также внутренних и внешних инженерных сетей и коммуникаций", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.На текущий момент ведется благоустройство прилегающей территории. Как уточнил заммэра, площадь медицинского учреждения превысит 13 тысяч квадратных метров. Его постройка позволит создать в Новой Москве более 350 рабочих мест."Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на текущий год", - заключил Ефимов.Уточняется, что больница будет оснащена рентгеновским аппаратом, ультразвуковым сканером, маммографом, эндоскопическим, стоматологическим и офтальмологическим комплексами. Кроме того, в ней разместятся отделение терапевта и отделение функциональной диагностики.Ранее столичный глава Сергей Собянин совместно с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко открыли после реконструкции Московский медицинский техноцентр.

https://ria.ru/20250611/efimov-2022207135.html

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