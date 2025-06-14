Ефимов: реконструкция поликлиники в Филимонковском районе выполнена на 80%
Ефимов: реконструкция поликлиники в Новой Москве завершится в текущем году
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Реконструкция поликлиники в Филимонковском районе Москвы выполнена на 80%, и будет завершена в этом году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Готовность объекта составляет 80%. Специалисты завершили монолитные и кровельные работы, выполнили кладку внутренних стен, перекрытий, а также установку оконных блоков. Сейчас ведутся отделочные работы, устройство фасада, а также внутренних и внешних инженерных сетей и коммуникаций", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
На текущий момент ведется благоустройство прилегающей территории. Как уточнил заммэра, площадь медицинского учреждения превысит 13 тысяч квадратных метров. Его постройка позволит создать в Новой Москве более 350 рабочих мест.
"Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на текущий год", - заключил Ефимов.
Уточняется, что больница будет оснащена рентгеновским аппаратом, ультразвуковым сканером, маммографом, эндоскопическим, стоматологическим и офтальмологическим комплексами. Кроме того, в ней разместятся отделение терапевта и отделение функциональной диагностики.
Ранее столичный глава Сергей Собянин совместно с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко открыли после реконструкции Московский медицинский техноцентр.
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