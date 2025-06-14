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В ДТП с легковушой и питбайком на западе Москвы пострадал подросток
В ДТП с легковушой и питбайком на западе Москвы пострадал подросток - РИА Новости, 14.06.2025
В ДТП с легковушой и питбайком на западе Москвы пострадал подросток
ДТП с участием легковушки и питбайка произошло на западе Москвы, пострадал 15-летний подросток, прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:43:00+03:00
2025-06-14T22:43:00+03:00
2025-06-14T22:43:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ДТП с участием легковушки и питбайка произошло на западе Москвы, пострадал 15-летний подросток, прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, сообщает прокуратура Московской области. "На улице Родниковая произошло столкновение автомобиля "Киа", за рулем которого находилась 34-летняя женщина, и питбайка под управлением 15-летнего юноши. В результате дорожной аварии ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении. Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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происшествия, москва, россия, дтп
Происшествия, Москва, Россия, ДТП
В ДТП с легковушой и питбайком на западе Москвы пострадал подросток
Прокуратура: в ДТП на западе Москвы пострадал 15-летний водитель питбайка
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ДТП с участием легковушки и питбайка произошло на западе Москвы, пострадал 15-летний подросток, прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, сообщает прокуратура Московской области.
"На улице Родниковая произошло столкновение автомобиля "Киа", за рулем которого находилась 34-летняя женщина, и питбайка под управлением 15-летнего юноши. В результате дорожной аварии ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении.
Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.