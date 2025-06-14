В ДТП с автобусом в Хабаровском пострадали крае шесть вахтовиков
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае получили ушибы шесть вахтовиков
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Шесть вахтовиков получили ушибы после опрокидывания автобуса в Хабаровском крае, из них одна женщина госпитализирована, сообщает госавтоинспекция региона.
Ранее прокуратура региона сообщила, что авария произошла около 3.00 местного времени в районе 139 километра федеральной автодороги А-376 "Хабаровск-Лидога-Ванино". Водитель пассажирского автобуса Yutong не справился с управлением и, съехав с проезжей части, упал на бок в кювет. Сообщалось также, что в момент ДТП в салоне находилось 13 работников строительной компании. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Прокуратура Нанайского района проводит проверку исполнения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.
По уточненным данным ГИБДД, автобус был заказным и перевозил вахтовиков по маршруту: поселок Бриакан - город Хабаровск. "В результате ДТП шесть пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение краевой столицы для осмотра с жалобами на ушибы. Пострадавшие: мужчина, 1958 г.р. - осмотрен, отпущен; женщина, 1976 г.р. - осмотрена, отпущена; мужчина, 1966 г.р. - осмотрен, отпущен; мужчина, 1976 г.р. - осмотрен, отпущен; мужчина, 1978 г.р. - осмотрен, отпущен; женщина, 1976 г.р. - госпитализирована", - сообщает ГИБДД.
Отмечается, что водитель автобуса, - мужчина 1982 года рождения, водительский стаж с 2000 года.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции.
В Хабаровском крае перевернулся автобус с детьми
6 июня, 05:11