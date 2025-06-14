https://ria.ru/20250614/dtp-2022745393.html

В ДТП с автобусом в Хабаровском пострадали крае шесть вахтовиков

В ДТП с автобусом в Хабаровском пострадали крае шесть вахтовиков - РИА Новости, 14.06.2025

В ДТП с автобусом в Хабаровском пострадали крае шесть вахтовиков

Шесть вахтовиков получили ушибы после опрокидывания автобуса в Хабаровском крае, из них одна женщина госпитализирована, сообщает госавтоинспекция региона. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T04:00:00+03:00

2025-06-14T04:00:00+03:00

2025-06-14T04:00:00+03:00

происшествия

хабаровский край

нанайский район

хабаровск

гибдд мвд рф

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ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Шесть вахтовиков получили ушибы после опрокидывания автобуса в Хабаровском крае, из них одна женщина госпитализирована, сообщает госавтоинспекция региона. Ранее прокуратура региона сообщила, что авария произошла около 3.00 местного времени в районе 139 километра федеральной автодороги А-376 "Хабаровск-Лидога-Ванино". Водитель пассажирского автобуса Yutong не справился с управлением и, съехав с проезжей части, упал на бок в кювет. Сообщалось также, что в момент ДТП в салоне находилось 13 работников строительной компании. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Прокуратура Нанайского района проводит проверку исполнения требований законодательства при организации пассажирских перевозок. По уточненным данным ГИБДД, автобус был заказным и перевозил вахтовиков по маршруту: поселок Бриакан - город Хабаровск. "В результате ДТП шесть пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение краевой столицы для осмотра с жалобами на ушибы. Пострадавшие: мужчина, 1958 г.р. - осмотрен, отпущен; женщина, 1976 г.р. - осмотрена, отпущена; мужчина, 1966 г.р. - осмотрен, отпущен; мужчина, 1976 г.р. - осмотрен, отпущен; мужчина, 1978 г.р. - осмотрен, отпущен; женщина, 1976 г.р. - госпитализирована", - сообщает ГИБДД. Отмечается, что водитель автобуса, - мужчина 1982 года рождения, водительский стаж с 2000 года. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20250613/dtp-2022688355.html

https://ria.ru/20250606/avtobus-2021221355.html

хабаровский край

нанайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, нанайский район, хабаровск, гибдд мвд рф