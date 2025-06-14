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Кембридж дискриминирует белых и мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
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23:34 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/diskriminatsiya-2022878994.html
Кембридж дискриминирует белых и мужчин, пишут СМИ
Кембридж дискриминирует белых и мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
Кембридж дискриминирует белых и мужчин, пишут СМИ
Отдел по подбору персонала Кембриджского университета годами работает по руководству, согласно которому его сотрудники должны приглашать на собеседования хотя... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T23:34:00+03:00
2025-06-14T23:34:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отдел по подбору персонала Кембриджского университета годами работает по руководству, согласно которому его сотрудники должны приглашать на собеседования хотя бы одного кандидата-представителя меньшинств и повторно публиковать вакансии, если на них откликнулись только светлокожие или мужчины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на изученный документ. "В руководстве ведущего мирового университета факультетам рекомендуется "постараться обеспечить", чтобы на каждое собеседование приглашался хотя бы один кандидат из "недостаточно представленных групп". "Разнообразная структура набора персонала" также побуждает рекрутеров повторно публиковать вакансии, если длинный список кандидатов "не является разнообразным", например, если в нем все белые или мужчины", - пишет издание. Газета отмечает, что руководство было выпущено в 2019 году, и рекрутеры пользуются им по сей день. В руководстве также говорится, что комиссии по проведению собеседований должны быть "разнообразными как по полу, так и по расе" и состоять из лиц, прошедших курсы обучения по вопросам равенства, разнообразия, инклюзивности и неосознанной предвзятости.
https://ria.ru/20250610/ssha-2021911625.html
https://ria.ru/20241129/universitet-1986567653.html
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кембриджский университет, кембридж (кембриджшир), в мире
Кембриджский университет, Кембридж (Кембриджшир), В мире
Кембридж дискриминирует белых и мужчин, пишут СМИ

Telegraph: Кембридж дискриминирует белых и мужчин при устройстве на работу

© Flickr / alexbrnКоролевский колледж Кембриджского университета
Королевский колледж Кембриджского университета - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Flickr / alexbrn
Королевский колледж Кембриджского университета. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отдел по подбору персонала Кембриджского университета годами работает по руководству, согласно которому его сотрудники должны приглашать на собеседования хотя бы одного кандидата-представителя меньшинств и повторно публиковать вакансии, если на них откликнулись только светлокожие или мужчины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на изученный документ.
"В руководстве ведущего мирового университета факультетам рекомендуется "постараться обеспечить", чтобы на каждое собеседование приглашался хотя бы один кандидат из "недостаточно представленных групп". "Разнообразная структура набора персонала" также побуждает рекрутеров повторно публиковать вакансии, если длинный список кандидатов "не является разнообразным", например, если в нем все белые или мужчины", - пишет издание.
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Газета отмечает, что руководство было выпущено в 2019 году, и рекрутеры пользуются им по сей день.
В руководстве также говорится, что комиссии по проведению собеседований должны быть "разнообразными как по полу, так и по расе" и состоять из лиц, прошедших курсы обучения по вопросам равенства, разнообразия, инклюзивности и неосознанной предвзятости.
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