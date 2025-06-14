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Путин и Трамп отметили братство по оружию во Второй мировой войне

Путин и Трамп отметили братство по оружию во Второй мировой войне - РИА Новости, 14.06.2025

Путин и Трамп отметили братство по оружию во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе разговора отметили братство двух стран по оружию в ходе Второй мировой войны, заявил... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:20:00+03:00

2025-06-14T19:20:00+03:00

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россия

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

в мире

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе разговора отметили братство двух стран по оружию в ходе Второй мировой войны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Как и в предыдущей беседе, оба президента отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны", - сказал Ушаков журналистам по итогам разговора Путина и Трампа.

https://ria.ru/20250123/peskov-1995108104.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире, вторая мировая война (1939-1945)