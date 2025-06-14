https://ria.ru/20250614/bondarchuk-2022857235.html

Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после съемок в Иране

Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после съемок в Иране - РИА Новости, 14.06.2025

Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после съемок в Иране

Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после того, как съемочную группу сериала "Трудно быть богом" эвакуировали со съемок из Ирана,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:04:00+03:00

2025-06-14T20:04:00+03:00

2025-06-14T20:17:00+03:00

россия

азербайджан

федор бондарчук

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

иран

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после того, как съемочную группу сериала "Трудно быть богом" эвакуировали со съемок из Ирана, сообщила РИА Новости представитель режиссера.Ранее в министерстве культуры РФ подтвердили, что члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, не смогли своевременно покинуть территорию страны. В ведомстве отметили, что кинематографисты в безопасности, возможные маршруты их возвращения прорабатываются. В субботу в российском дипведомстве сообщили, что первая группа российских граждан в составе 86 человек, являющихся членами съёмочной группы Бондарчука, были эвакуированы из Ирана."Да", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, вернулся ли режиссер в Россию.Ранее онлайн-кинотеатр Wink анонсировал старт съемок приключенческой остросюжетной драмы "Трудно быть богом" по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Народный артист России Сергей Безруков, вошедший в актерский состав проекта, сообщил, что часть съемок проходит в Иране.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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россия, азербайджан, федор бондарчук, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, иран