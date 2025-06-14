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Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после съемок в Иране - РИА Новости, 14.06.2025
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20:04 14.06.2025 (обновлено: 20:17 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/bondarchuk-2022857235.html
Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после съемок в Иране
Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после съемок в Иране - РИА Новости, 14.06.2025
Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после съемок в Иране
Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после того, как съемочную группу сериала "Трудно быть богом" эвакуировали со съемок из Ирана,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T20:04:00+03:00
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россия
азербайджан
федор бондарчук
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
иран
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после того, как съемочную группу сериала "Трудно быть богом" эвакуировали со съемок из Ирана, сообщила РИА Новости представитель режиссера.Ранее в министерстве культуры РФ подтвердили, что члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, не смогли своевременно покинуть территорию страны. В ведомстве отметили, что кинематографисты в безопасности, возможные маршруты их возвращения прорабатываются. В субботу в российском дипведомстве сообщили, что первая группа российских граждан в составе 86 человек, являющихся членами съёмочной группы Бондарчука, были эвакуированы из Ирана."Да", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, вернулся ли режиссер в Россию.Ранее онлайн-кинотеатр Wink анонсировал старт съемок приключенческой остросюжетной драмы "Трудно быть богом" по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Народный артист России Сергей Безруков, вошедший в актерский состав проекта, сообщил, что часть съемок проходит в Иране.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, азербайджан, федор бондарчук, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, иран
Россия, Азербайджан, Федор Бондарчук, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Иран
Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после съемок в Иране

Режиссер Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после съемок в Иране

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук
Режиссер Федор Бондарчук - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Федор Бондарчук . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после того, как съемочную группу сериала "Трудно быть богом" эвакуировали со съемок из Ирана, сообщила РИА Новости представитель режиссера.
Ранее в министерстве культуры РФ подтвердили, что члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, не смогли своевременно покинуть территорию страны. В ведомстве отметили, что кинематографисты в безопасности, возможные маршруты их возвращения прорабатываются. В субботу в российском дипведомстве сообщили, что первая группа российских граждан в составе 86 человек, являющихся членами съёмочной группы Бондарчука, были эвакуированы из Ирана.
"Да", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, вернулся ли режиссер в Россию.
Ранее онлайн-кинотеатр Wink анонсировал старт съемок приключенческой остросюжетной драмы "Трудно быть богом" по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Народный артист России Сергей Безруков, вошедший в актерский состав проекта, сообщил, что часть съемок проходит в Иране.
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РоссияАзербайджанФедор БондарчукОбострение конфликта между Израилем и ИраномВ миреИран
 
 
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