https://ria.ru/20250614/biryukov-2023118467.html

Горячее водоснабжение возобновили в почти 21 тысяче зданий, сообщил Бирюков

Горячее водоснабжение возобновили в почти 21 тысяче зданий, сообщил Бирюков - РИА Новости, 16.06.2025

Горячее водоснабжение возобновили в почти 21 тысяче зданий, сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в почти 21 тысячи зданий после гидравлических испытаний, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-14T12:00:00+03:00

2025-06-14T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в почти 21 тысячи зданий после гидравлических испытаний, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводим гидравлические испытания, во время которых в соответствии с ранее утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в почти 21 тысячи зданий, включая 10,1 тысячи жилых домов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. "Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

https://ria.ru/20250616/biryukov-2023062499.html

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москва, петр бирюков, моэк