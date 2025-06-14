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Горячее водоснабжение возобновили в почти 21 тысяче зданий, сообщил Бирюков
Горячее водоснабжение возобновили в почти 21 тысяче зданий, сообщил Бирюков - РИА Новости, 16.06.2025
Горячее водоснабжение возобновили в почти 21 тысяче зданий, сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в почти 21 тысячи зданий после гидравлических испытаний, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-14T12:00:00+03:00
2025-06-14T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в почти 21 тысячи зданий после гидравлических испытаний, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводим гидравлические испытания, во время которых в соответствии с ранее утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в почти 21 тысячи зданий, включая 10,1 тысячи жилых домов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. "Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
Горячее водоснабжение возобновили в почти 21 тысяче зданий, сообщил Бирюков
Бирюков: горячее водоснабжение возобновили в почти 21 тысяче зданий в Москве
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в почти 21 тысячи зданий после гидравлических испытаний, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводим гидравлические испытания, во время которых в соответствии с ранее утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в почти 21 тысячи зданий, включая 10,1 тысячи жилых домов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону.
"Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.