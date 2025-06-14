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В Северной Ирландии беспорядки продолжаются пятую ночь подряд - РИА Новости, 14.06.2025
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16:18 14.06.2025 (обновлено: 16:20 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/besporyadki--2022825885.html
В Северной Ирландии беспорядки продолжаются пятую ночь подряд
В Северной Ирландии беспорядки продолжаются пятую ночь подряд - РИА Новости, 14.06.2025
В Северной Ирландии беспорядки продолжаются пятую ночь подряд
Беспорядки в Северной Ирландии продолжились пятую ночь подряд на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка, сообщил в субботу телеканал Sky РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:18:00+03:00
2025-06-14T16:20:00+03:00
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ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости. Беспорядки в Северной Ирландии продолжились пятую ночь подряд на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка, сообщил в субботу телеканал Sky News. В понедельник два 14-летних подростка предстали перед судом по обвинению в попытке изнасилования в североирландском городе Баллимина. СМИ отмечают, что на слушании присутствовал переводчик с румынского. После этого в городе на протяжении нескольких ночей вспыхивали беспорядки, сопровождавшиеся стычками с полицией. "Зажигательные бомбы бросались в полицию в ходе пятой ночи насилия в Северной Ирландии… В полицию также швыряли фейерверки и бутылки, и она ответила применением водометов", - говорится в материале. Отмечается, что в этот раз беспорядки прошли в городе Портадаун, а не в Баллимине, где вспыхнули первые волнения несколько дней назад. Помимо этого, отдельный протест прошел в городе Лондондерри, передает Sky News. По меньшей мере 63 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Северной Ирландии за последние пять дней, и для усиления мер реагирования в регион направят подкрепление из Шотландии, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021956446.html
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северная ирландия, в мире, шотландия
Северная Ирландия, В мире, Шотландия
В Северной Ирландии беспорядки продолжаются пятую ночь подряд

В Северной Ирландии беспорядки из-за мигрантов продолжаются пятую ночь подряд

© AP Photo / Peter MorrisonПолицейские во время беспордков в Баллимене, Северная Ирландия
Полицейские во время беспордков в Баллимене, Северная Ирландия - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Полицейские во время беспордков в Баллимене, Северная Ирландия
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ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости. Беспорядки в Северной Ирландии продолжились пятую ночь подряд на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка, сообщил в субботу телеканал Sky News.
В понедельник два 14-летних подростка предстали перед судом по обвинению в попытке изнасилования в североирландском городе Баллимина. СМИ отмечают, что на слушании присутствовал переводчик с румынского. После этого в городе на протяжении нескольких ночей вспыхивали беспорядки, сопровождавшиеся стычками с полицией.
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"Зажигательные бомбы бросались в полицию в ходе пятой ночи насилия в Северной Ирландии… В полицию также швыряли фейерверки и бутылки, и она ответила применением водометов", - говорится в материале.
Отмечается, что в этот раз беспорядки прошли в городе Портадаун, а не в Баллимине, где вспыхнули первые волнения несколько дней назад. Помимо этого, отдельный протест прошел в городе Лондондерри, передает Sky News.
По меньшей мере 63 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Северной Ирландии за последние пять дней, и для усиления мер реагирования в регион направят подкрепление из Шотландии, сообщает телеканал.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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