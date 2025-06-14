В Северной Ирландии беспорядки продолжаются пятую ночь подряд
В Северной Ирландии беспорядки из-за мигрантов продолжаются пятую ночь подряд
© AP Photo / Peter MorrisonПолицейские во время беспордков в Баллимене, Северная Ирландия
© AP Photo / Peter Morrison
Полицейские во время беспордков в Баллимене, Северная Ирландия
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости. Беспорядки в Северной Ирландии продолжились пятую ночь подряд на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка, сообщил в субботу телеканал Sky News.
В понедельник два 14-летних подростка предстали перед судом по обвинению в попытке изнасилования в североирландском городе Баллимина. СМИ отмечают, что на слушании присутствовал переводчик с румынского. После этого в городе на протяжении нескольких ночей вспыхивали беспорядки, сопровождавшиеся стычками с полицией.
"Зажигательные бомбы бросались в полицию в ходе пятой ночи насилия в Северной Ирландии… В полицию также швыряли фейерверки и бутылки, и она ответила применением водометов", - говорится в материале.
Отмечается, что в этот раз беспорядки прошли в городе Портадаун, а не в Баллимине, где вспыхнули первые волнения несколько дней назад. Помимо этого, отдельный протест прошел в городе Лондондерри, передает Sky News.
По меньшей мере 63 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Северной Ирландии за последние пять дней, и для усиления мер реагирования в регион направят подкрепление из Шотландии, сообщает телеканал.
Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии
10 июня, 00:51