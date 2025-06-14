https://ria.ru/20250614/besporyadki--2022825885.html

В Северной Ирландии беспорядки продолжаются пятую ночь подряд

В Северной Ирландии беспорядки продолжаются пятую ночь подряд - РИА Новости, 14.06.2025

В Северной Ирландии беспорядки продолжаются пятую ночь подряд

Беспорядки в Северной Ирландии продолжились пятую ночь подряд на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка, сообщил в субботу телеканал Sky РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:18:00+03:00

2025-06-14T16:18:00+03:00

2025-06-14T16:20:00+03:00

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ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости. Беспорядки в Северной Ирландии продолжились пятую ночь подряд на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка, сообщил в субботу телеканал Sky News. В понедельник два 14-летних подростка предстали перед судом по обвинению в попытке изнасилования в североирландском городе Баллимина. СМИ отмечают, что на слушании присутствовал переводчик с румынского. После этого в городе на протяжении нескольких ночей вспыхивали беспорядки, сопровождавшиеся стычками с полицией. "Зажигательные бомбы бросались в полицию в ходе пятой ночи насилия в Северной Ирландии… В полицию также швыряли фейерверки и бутылки, и она ответила применением водометов", - говорится в материале. Отмечается, что в этот раз беспорядки прошли в городе Портадаун, а не в Баллимине, где вспыхнули первые волнения несколько дней назад. Помимо этого, отдельный протест прошел в городе Лондондерри, передает Sky News. По меньшей мере 63 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Северной Ирландии за последние пять дней, и для усиления мер реагирования в регион направят подкрепление из Шотландии, сообщает телеканал.

https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021956446.html

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