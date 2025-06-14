https://ria.ru/20250614/bespilotniki-2022791944.html
На Кубани нашли обломки упавших беспилотников
На Кубани нашли обломки упавших беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025
На Кубани нашли обломки упавших беспилотников
Обломки беспилотников обнаружили в субботу в Щербиновском и Ейском районах Краснодарского края, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:45:00+03:00
2025-06-14T12:45:00+03:00
2025-06-14T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружили в субботу в Щербиновском и Ейском районах Краснодарского края, сообщает оперштаб региона. "В Щербиновском районе фрагменты БПЛА упали в районе храма в станице Старощербиновской… В Ейском районе в поселке Морском обнаружили обломки БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. По информации оперативного штаба, в обоих районах обошлось без пострадавших. В Щербиновском районе в соседнем от храма домовладении незначительные повреждения получил автомобиль, выбило стекла в подвальном помещении. В Ейском районе разрушений нет, выставлено оцепление. Сейчас на месте инцидентов работают сотрудники специальных и экстренных служб и правоохранительных органов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Кубани нашли обломки упавших беспилотников
В Щербиновском и Ейском районах Кубани обнаружили обломки беспилотников