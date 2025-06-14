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На Кубани нашли обломки упавших беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/bespilotniki-2022791944.html
На Кубани нашли обломки упавших беспилотников
На Кубани нашли обломки упавших беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025
На Кубани нашли обломки упавших беспилотников
Обломки беспилотников обнаружили в субботу в Щербиновском и Ейском районах Краснодарского края, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:45:00+03:00
2025-06-14T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ейский район
щербиновский район
краснодарский край
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружили в субботу в Щербиновском и Ейском районах Краснодарского края, сообщает оперштаб региона. "В Щербиновском районе фрагменты БПЛА упали в районе храма в станице Старощербиновской… В Ейском районе в поселке Морском обнаружили обломки БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. По информации оперативного штаба, в обоих районах обошлось без пострадавших. В Щербиновском районе в соседнем от храма домовладении незначительные повреждения получил автомобиль, выбило стекла в подвальном помещении. В Ейском районе разрушений нет, выставлено оцепление. Сейчас на месте инцидентов работают сотрудники специальных и экстренных служб и правоохранительных органов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ейский район
щербиновский район
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происшествия, ейский район, щербиновский район, краснодарский край, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ейский район, Щербиновский район, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Кубани нашли обломки упавших беспилотников

В Щербиновском и Ейском районах Кубани обнаружили обломки беспилотников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружили в субботу в Щербиновском и Ейском районах Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.
Щербиновском районе фрагменты БПЛА упали в районе храма в станице Старощербиновской… В Ейском районе в поселке Морском обнаружили обломки БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации оперативного штаба, в обоих районах обошлось без пострадавших. В Щербиновском районе в соседнем от храма домовладении незначительные повреждения получил автомобиль, выбило стекла в подвальном помещении. В Ейском районе разрушений нет, выставлено оцепление.
Сейчас на месте инцидентов работают сотрудники специальных и экстренных служб и правоохранительных органов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕйский районЩербиновский районКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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