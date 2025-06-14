https://ria.ru/20250614/beseda-2022870821.html

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Трамп рассказал о беседе с Путиным - РИА Новости, 14.06.2025

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил ему утром в субботу, чтобы поздравить с днём рождения и обсудить ситуацию... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:07:00+03:00

2025-06-14T22:07:00+03:00

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иран

сша

дональд трамп

владимир путин

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил ему утром в субботу, чтобы поздравить с днём рождения и обсудить ситуацию вокруг Ирана."Президент Путин позвонил этим утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днём рождения, но, что более важно, чтобы поговорить об Иране — стране, которую он хорошо знает. Мы говорили обстоятельно", — написал Трамп в соцсети Truth Social по итогам состоявшейся беседы с Путиным.

https://ria.ru/20250614/dmitriev-2022858198.html

иран

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иран, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире