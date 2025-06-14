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Бастрыкин поручил завести дело после избиения мужчины подростками в Москве - РИА Новости, 14.06.2025
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11:44 14.06.2025 (обновлено: 15:22 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/bastrykin--2022786721.html
Бастрыкин поручил завести дело после избиения мужчины подростками в Москве
Бастрыкин поручил завести дело после избиения мужчины подростками в Москве - РИА Новости, 14.06.2025
Бастрыкин поручил завести дело после избиения мужчины подростками в Москве
Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело из-за избиения мужчины подростками в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 14.06.2025
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россия
москва
щербинка
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело из-за избиения мужчины подростками в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В социальных медиа сообщается, что на остановке общественного транспорта у станции МЦД Щербинка группа подростков напала на мужчину из-за его внешнего вида. После того как пострадавший зашел в салон автобуса, подростки попытались повредить двери транспортного средства и проявляли агрессию в отношении пассажиров, заступившихся за него", — говорится в публикации. Следователи проводят проверку по статье о хулиганстве. Исполняющий обязанности руководителя столичного главка СК России должен доложить об установленных обстоятельствах дела. Центральный аппарат ведомства взял расследование на контроль.
https://ria.ru/20250531/stavropole-2020132650.html
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россия
москва
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россия, москва, щербинка, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Щербинка, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин поручил завести дело после избиения мужчины подростками в Москве

Бастрыкин поручил завести дело после избиения мужчины из-за внешности в Москве

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело из-за избиения мужчины подростками в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В социальных медиа сообщается, что на остановке общественного транспорта у станции МЦД Щербинка группа подростков напала на мужчину из-за его внешнего вида. После того как пострадавший зашел в салон автобуса, подростки попытались повредить двери транспортного средства и проявляли агрессию в отношении пассажиров, заступившихся за него", — говорится в публикации.
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РоссияМоскваЩербинкаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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