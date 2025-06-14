Рейтинг@Mail.ru
Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:45 14.06.2025 (обновлено: 16:00 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/bagazh-2022822455.html
Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines
Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines - РИА Новости, 14.06.2025
Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines
Минтранс РФ и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на некоторых рейсах между Антальей и Внуково, сообщила... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:45:00+03:00
2025-06-14T16:00:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
turkish airlines
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015845055_0:131:3127:1890_1920x0_80_0_0_5e29db7c4fe54bc707bb371438b3c344.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минтранс РФ и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на некоторых рейсах между Антальей и Внуково, сообщила Росавиация."Минтранс России и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на нескольких рейсах между Антальей и Внуково 13-14 июня", - сообщила Росавиация.Росавиация сообщает, что авиакомпании рекомендовали решить проблему в кратчайшие сроки."Turkish Airlines рекомендовано: в кратчайшие сроки решить вопрос с доставкой багажа в Москву, скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы для недопущения подобных случаев впредь", - добавили в Росавиации.Аэропорт "Внуково" увеличил количество сотрудников, чтобы оперативнее обработать заявки пассажиров на поиск багажа.В аэропорту порекомендовали пассажирам рейсов Turkish Airlines, чей багаж авиакомпания не доставила, обратиться к официальным представителям авиаперевозчика.
https://ria.ru/20250217/puteshestviya-1999483533.html
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015845055_5:0:2676:2003_1920x0_80_0_0_07b73eafd05a7380e7762a80b5468906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, новости - туризм
Туризм, Анталья (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Turkish Airlines, Новости - Туризм
Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines

Росавиация выяснит, почему не доставили багаж на рейсах из Антальи во Внуково

© AP Photo / Lefteris PitarakisСамолеты Turkish Airlines
Самолеты Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Самолеты Turkish Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минтранс РФ и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на некоторых рейсах между Антальей и Внуково, сообщила Росавиация.
"Минтранс России и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на нескольких рейсах между Антальей и Внуково 13-14 июня", - сообщила Росавиация.
Росавиация сообщает, что авиакомпании рекомендовали решить проблему в кратчайшие сроки.
«
"Turkish Airlines рекомендовано: в кратчайшие сроки решить вопрос с доставкой багажа в Москву, скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы для недопущения подобных случаев впредь", - добавили в Росавиации.
Аэропорт "Внуково" увеличил количество сотрудников, чтобы оперативнее обработать заявки пассажиров на поиск багажа.
В аэропорту порекомендовали пассажирам рейсов Turkish Airlines, чей багаж авиакомпания не доставила, обратиться к официальным представителям авиаперевозчика.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Секреты экономии на авиабилетах: как летать дешево и с комфортом
17 февраля, 08:00
 
ТуризмАнталья (провинция)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Turkish AirlinesНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала