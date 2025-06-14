https://ria.ru/20250614/bagazh-2022822455.html

Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines

Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines - РИА Новости, 14.06.2025

Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines

Минтранс РФ и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на некоторых рейсах между Антальей и Внуково, сообщила... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:45:00+03:00

2025-06-14T15:45:00+03:00

2025-06-14T16:00:00+03:00

туризм

анталья (провинция)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

turkish airlines

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015845055_0:131:3127:1890_1920x0_80_0_0_5e29db7c4fe54bc707bb371438b3c344.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минтранс РФ и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на некоторых рейсах между Антальей и Внуково, сообщила Росавиация."Минтранс России и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на нескольких рейсах между Антальей и Внуково 13-14 июня", - сообщила Росавиация.Росавиация сообщает, что авиакомпании рекомендовали решить проблему в кратчайшие сроки."Turkish Airlines рекомендовано: в кратчайшие сроки решить вопрос с доставкой багажа в Москву, скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы для недопущения подобных случаев впредь", - добавили в Росавиации.Аэропорт "Внуково" увеличил количество сотрудников, чтобы оперативнее обработать заявки пассажиров на поиск багажа.В аэропорту порекомендовали пассажирам рейсов Turkish Airlines, чей багаж авиакомпания не доставила, обратиться к официальным представителям авиаперевозчика.

https://ria.ru/20250217/puteshestviya-1999483533.html

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, новости - туризм