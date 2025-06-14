https://ria.ru/20250614/bagazh-2022822455.html
Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines
Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines - РИА Новости, 14.06.2025
Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines
Минтранс РФ и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на некоторых рейсах между Антальей и Внуково, сообщила... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:45:00+03:00
2025-06-14T15:45:00+03:00
2025-06-14T16:00:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минтранс РФ и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на некоторых рейсах между Антальей и Внуково, сообщила Росавиация."Минтранс России и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на нескольких рейсах между Антальей и Внуково 13-14 июня", - сообщила Росавиация.Росавиация сообщает, что авиакомпании рекомендовали решить проблему в кратчайшие сроки."Turkish Airlines рекомендовано: в кратчайшие сроки решить вопрос с доставкой багажа в Москву, скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы для недопущения подобных случаев впредь", - добавили в Росавиации.Аэропорт "Внуково" увеличил количество сотрудников, чтобы оперативнее обработать заявки пассажиров на поиск багажа.В аэропорту порекомендовали пассажирам рейсов Turkish Airlines, чей багаж авиакомпания не доставила, обратиться к официальным представителям авиаперевозчика.
https://ria.ru/20250217/puteshestviya-1999483533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, новости - туризм
Туризм, Анталья (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Turkish Airlines, Новости - Туризм
Росавиация выясняет причину проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines
Росавиация выяснит, почему не доставили багаж на рейсах из Антальи во Внуково