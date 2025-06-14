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В Кузбассе завели дело после разгерметизации газового баллона на автобусе - РИА Новости, 14.06.2025
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14:01 14.06.2025 (обновлено: 14:17 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/avtobus-2022800686.html
В Кузбассе завели дело после разгерметизации газового баллона на автобусе
В Кузбассе завели дело после разгерметизации газового баллона на автобусе - РИА Новости, 14.06.2025
В Кузбассе завели дело после разгерметизации газового баллона на автобусе
Уголовное дело возбудили в Кузбассе после разгерметизации газового баллона, установленного на крыше автобуса, в результате чего пострадали три пассажира,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:01:00+03:00
2025-06-14T14:17:00+03:00
происшествия
кемерово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 14 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после разгерметизации газового баллона, установленного на крыше автобуса, в результате чего пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Как ранее сообщили в мэрии города, разгерметизация газового баллона произошла у автобуса №15, в нем находились 13 человек вместе с водителем. Прокуратура региона уточняла, что пострадали три человека, начата проверка. "Около 15.40 местного времени (около 11.40 мск) в следственное управление поступило сообщение о том, что в Центральном районе Кемерово произошел хлопок газового баллона, установленного на крыше пассажирского автобуса. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Кемерово СУ СК &lt;…&gt; незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении. Отмечается, что троим пассажирам на месте оказана медицинская помощь, степень тяжести полученных ими травм уточняется. В настоящее время следователями осматривают место происшествия и автобус, допрашивают свидетелей. В рамках уголовного дела назначаются необходимые судебные экспертизы.
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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе завели дело после разгерметизации газового баллона на автобусе

СК завел дело после разгерметизации баллона с газом на крыше автобуса в Кемерово

© ФотоАвтобус, поврежденный в результате взрыва газового баллона
Автобус, поврежденный в результате взрыва газового баллона - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото
Автобус, поврежденный в результате взрыва газового баллона
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КЕМЕРОВО, 14 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после разгерметизации газового баллона, установленного на крыше автобуса, в результате чего пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Как ранее сообщили в мэрии города, разгерметизация газового баллона произошла у автобуса №15, в нем находились 13 человек вместе с водителем. Прокуратура региона уточняла, что пострадали три человека, начата проверка.
"Около 15.40 местного времени (около 11.40 мск) в следственное управление поступило сообщение о том, что в Центральном районе Кемерово произошел хлопок газового баллона, установленного на крыше пассажирского автобуса. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Кемерово СУ СК <…> незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что троим пассажирам на месте оказана медицинская помощь, степень тяжести полученных ими травм уточняется.
В настоящее время следователями осматривают место происшествия и автобус, допрашивают свидетелей. В рамках уголовного дела назначаются необходимые судебные экспертизы.
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ПроисшествияКемеровоКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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