В Кузбассе завели дело после разгерметизации газового баллона на автобусе
СК завел дело после разгерметизации баллона с газом на крыше автобуса в Кемерово
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КЕМЕРОВО, 14 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после разгерметизации газового баллона, установленного на крыше автобуса, в результате чего пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Как ранее сообщили в мэрии города, разгерметизация газового баллона произошла у автобуса №15, в нем находились 13 человек вместе с водителем. Прокуратура региона уточняла, что пострадали три человека, начата проверка.
"Около 15.40 местного времени (около 11.40 мск) в следственное управление поступило сообщение о том, что в Центральном районе Кемерово произошел хлопок газового баллона, установленного на крыше пассажирского автобуса. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Кемерово СУ СК <…> незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что троим пассажирам на месте оказана медицинская помощь, степень тяжести полученных ими травм уточняется.
В настоящее время следователями осматривают место происшествия и автобус, допрашивают свидетелей. В рамках уголовного дела назначаются необходимые судебные экспертизы.
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