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В Кузбассе завели дело после разгерметизации газового баллона на автобусе

В Кузбассе завели дело после разгерметизации газового баллона на автобусе - РИА Новости, 14.06.2025

В Кузбассе завели дело после разгерметизации газового баллона на автобусе

Уголовное дело возбудили в Кузбассе после разгерметизации газового баллона, установленного на крыше автобуса, в результате чего пострадали три пассажира,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:01:00+03:00

2025-06-14T14:01:00+03:00

2025-06-14T14:17:00+03:00

происшествия

кемерово

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 14 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после разгерметизации газового баллона, установленного на крыше автобуса, в результате чего пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Как ранее сообщили в мэрии города, разгерметизация газового баллона произошла у автобуса №15, в нем находились 13 человек вместе с водителем. Прокуратура региона уточняла, что пострадали три человека, начата проверка. "Около 15.40 местного времени (около 11.40 мск) в следственное управление поступило сообщение о том, что в Центральном районе Кемерово произошел хлопок газового баллона, установленного на крыше пассажирского автобуса. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Кемерово СУ СК <…> незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении. Отмечается, что троим пассажирам на месте оказана медицинская помощь, степень тяжести полученных ими травм уточняется. В настоящее время следователями осматривают место происшествия и автобус, допрашивают свидетелей. В рамках уголовного дела назначаются необходимые судебные экспертизы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)