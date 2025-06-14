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В Хабаровском крае опрокинулся автобус
В Хабаровском крае опрокинулся автобус - РИА Новости, 14.06.2025
В Хабаровском крае опрокинулся автобус
Автобус с работниками строительной компании опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:38:00+03:00
2025-06-14T03:38:00+03:00
2025-06-14T03:38:00+03:00
происшествия
хабаровский край
нанайский район
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ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Автобус с работниками строительной компании опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. По данным надзорного ведомства, авария произошла около 3.00 местного времени в районе 139 километра автодороги "Хабаровск-Лидога-Ванино". "Водитель пассажирского автобуса Yutong не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В момент аварии в салоне находилось 13 работников строительной компании. Пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы", - сообщает прокуратура. Прокуратура Нанайского района проводит проверку исполнения требований законодательства при организации пассажирских перевозок. В ходе проверки будет дана оценка, в том числе соблюдению режима труда и отдыха водителя, порядка проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров.
https://ria.ru/20250613/dtp-2022688355.html
https://ria.ru/20250609/dtp-2021891100.html
хабаровский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, нанайский район
Происшествия, Хабаровский край, Нанайский район
В Хабаровском крае опрокинулся автобус
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с работниками строительной компании