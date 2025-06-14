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В Хабаровском крае опрокинулся автобус - РИА Новости, 14.06.2025
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03:38 14.06.2025
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В Хабаровском крае опрокинулся автобус
В Хабаровском крае опрокинулся автобус - РИА Новости, 14.06.2025
В Хабаровском крае опрокинулся автобус
Автобус с работниками строительной компании опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:38:00+03:00
2025-06-14T03:38:00+03:00
происшествия
хабаровский край
нанайский район
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ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Автобус с работниками строительной компании опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. По данным надзорного ведомства, авария произошла около 3.00 местного времени в районе 139 километра автодороги "Хабаровск-Лидога-Ванино". "Водитель пассажирского автобуса Yutong не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В момент аварии в салоне находилось 13 работников строительной компании. Пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы", - сообщает прокуратура. Прокуратура Нанайского района проводит проверку исполнения требований законодательства при организации пассажирских перевозок. В ходе проверки будет дана оценка, в том числе соблюдению режима труда и отдыха водителя, порядка проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров.
https://ria.ru/20250613/dtp-2022688355.html
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, нанайский район
Происшествия, Хабаровский край, Нанайский район
В Хабаровском крае опрокинулся автобус

В Хабаровском крае опрокинулся автобус с работниками строительной компании

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Автобус с работниками строительной компании опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.
По данным надзорного ведомства, авария произошла около 3.00 местного времени в районе 139 километра автодороги "Хабаровск-Лидога-Ванино".
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"Водитель пассажирского автобуса Yutong не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В момент аварии в салоне находилось 13 работников строительной компании. Пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы", - сообщает прокуратура.
Прокуратура Нанайского района проводит проверку исполнения требований законодательства при организации пассажирских перевозок. В ходе проверки будет дана оценка, в том числе соблюдению режима труда и отдыха водителя, порядка проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров.
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