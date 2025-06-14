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В Хабаровском крае опрокинулся автобус

В Хабаровском крае опрокинулся автобус - РИА Новости, 14.06.2025

В Хабаровском крае опрокинулся автобус

Автобус с работниками строительной компании опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:38:00+03:00

2025-06-14T03:38:00+03:00

2025-06-14T03:38:00+03:00

происшествия

хабаровский край

нанайский район

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ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Автобус с работниками строительной компании опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. По данным надзорного ведомства, авария произошла около 3.00 местного времени в районе 139 километра автодороги "Хабаровск-Лидога-Ванино". "Водитель пассажирского автобуса Yutong не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В момент аварии в салоне находилось 13 работников строительной компании. Пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы", - сообщает прокуратура. Прокуратура Нанайского района проводит проверку исполнения требований законодательства при организации пассажирских перевозок. В ходе проверки будет дана оценка, в том числе соблюдению режима труда и отдыха водителя, порядка проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров.

https://ria.ru/20250613/dtp-2022688355.html

https://ria.ru/20250609/dtp-2021891100.html

хабаровский край

нанайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, нанайский район