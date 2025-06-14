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Глава МИД Израиля объяснил китайскому коллеге причины атак на Иран

Глава МИД Израиля объяснил китайскому коллеге причины атак на Иран - РИА Новости, 14.06.2025

Глава МИД Израиля объяснил китайскому коллеге причины атак на Иран

Глава МИД Израиля Гидеон Саар побеседовал с министром иностранных дел Китая Ван И и подробно объяснил причины решения атаковать Иран, сообщила в субботу... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:22:00+03:00

2025-06-14T21:22:00+03:00

2025-06-14T21:22:00+03:00

в мире

израиль

иран

китай

ван и (политик)

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар побеседовал с министром иностранных дел Китая Ван И и подробно объяснил причины решения атаковать Иран, сообщила в субботу пресс-служба израильского МИД. "Глава МИД Израиля Гидеон Саар побеседовал с министром иностранных дел Китая Ван И. В беседе Саар подробно объяснил причины решения кабинета безопасности устранить иранскую угрозу уничтожения Еврейского государства. Министр Саар подробно рассказал о прогрессе Ирана в его ядерных и ракетных проектах, его планах уничтожить Израиль и его атаках на Израиль - как прямых, так и при посредстве его сателлитов", - говорится в сообщении. Глава израильского МИД отметил, что Израиль действует против военных целей и целей, связанных с ядерным проектом, в то время как Иран намеренно атакует мирных жителей Израиля, отмечается в сообщении. Ван И в субботу сначала провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, после чего пообщался по телефону с Сааром, который изложил позицию Израиля по нынешней ситуации. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, китай, ван и (политик), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном