Глава МИД Израиля объяснил китайскому коллеге причины атак на Иран
Глава МИД Израиля Саар объяснил китайскому коллеге Ван И причины атак на Иран
© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар побеседовал с министром иностранных дел Китая Ван И и подробно объяснил причины решения атаковать Иран, сообщила в субботу пресс-служба израильского МИД.
"Глава МИД Израиля Гидеон Саар побеседовал с министром иностранных дел Китая Ван И. В беседе Саар подробно объяснил причины решения кабинета безопасности устранить иранскую угрозу уничтожения Еврейского государства. Министр Саар подробно рассказал о прогрессе Ирана в его ядерных и ракетных проектах, его планах уничтожить Израиль и его атаках на Израиль - как прямых, так и при посредстве его сателлитов", - говорится в сообщении.
Глава израильского МИД отметил, что Израиль действует против военных целей и целей, связанных с ядерным проектом, в то время как Иран намеренно атакует мирных жителей Израиля, отмечается в сообщении.
Ван И в субботу сначала провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, после чего пообщался по телефону с Сааром, который изложил позицию Израиля по нынешней ситуации.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.