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Число погибших при ударе по Асадабаду выросло до пяти, заявили в Иране - РИА Новости, 14.06.2025
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13:29 14.06.2025 (обновлено: 17:09 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/asadabad-2022797462.html
Число погибших при ударе по Асадабаду выросло до пяти, заявили в Иране
Число погибших при ударе по Асадабаду выросло до пяти, заявили в Иране - РИА Новости, 14.06.2025
Число погибших при ударе по Асадабаду выросло до пяти, заявили в Иране
Число жертв ударов Израиля по городу Асадабад на западе Ирана возросло до пяти, сообщил заместитель губернатора провинции Хамадан, где расположен населенный... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:29:00+03:00
2025-06-14T17:09:00+03:00
израиль
иран
обострение отношений сша и ирана
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Число жертв ударов Израиля по городу Асадабад на западе Ирана возросло до пяти, сообщил заместитель губернатора провинции Хамадан, где расположен населенный пункт, Хамза Амраи."В ходе атаки пять человек погибли, семеро получили ранения", - сообщил он агентству Tasnim.Чиновник отметил, что сейчас ситуация успокоилась, а также опроверг информацию об атаке авиабазы "Нуже".Позже иранские СМИ сообщили о гибели главы сил правопорядка провинции Хамадан Хабиболлы Акбариана и еще одного представителя силовых ведомств страны Амира Сейфи в результате атаки беспилотника, однако не уточнили, был ли они среди ранее указанных жертв.Ранее иранская газета Hamshahri сообщила, что в Асадабаде, расположенном в западной провинции Хамадан, атаке подверглись пусковые площадки иранских баллистических ракет.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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израиль, иран, обострение отношений сша и ирана, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном
Израиль, Иран, Обострение отношений США и Ирана, В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Число погибших при ударе по Асадабаду выросло до пяти, заявили в Иране

Число погибших при израильском ударе по Асадабаду выросло до 5, ранены 7 человек

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Число жертв ударов Израиля по городу Асадабад на западе Ирана возросло до пяти, сообщил заместитель губернатора провинции Хамадан, где расположен населенный пункт, Хамза Амраи.
"В ходе атаки пять человек погибли, семеро получили ранения", - сообщил он агентству Tasnim.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
Чиновник отметил, что сейчас ситуация успокоилась, а также опроверг информацию об атаке авиабазы "Нуже".
Позже иранские СМИ сообщили о гибели главы сил правопорядка провинции Хамадан Хабиболлы Акбариана и еще одного представителя силовых ведомств страны Амира Сейфи в результате атаки беспилотника, однако не уточнили, был ли они среди ранее указанных жертв.
Ранее иранская газета Hamshahri сообщила, что в Асадабаде, расположенном в западной провинции Хамадан, атаке подверглись пусковые площадки иранских баллистических ракет.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
ИзраильИранОбострение отношений США и ИранаВ миреОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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