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Число погибших при ударе по Асадабаду выросло до пяти, заявили в Иране

Число погибших при ударе по Асадабаду выросло до пяти, заявили в Иране - РИА Новости, 14.06.2025

Число погибших при ударе по Асадабаду выросло до пяти, заявили в Иране

Число жертв ударов Израиля по городу Асадабад на западе Ирана возросло до пяти, сообщил заместитель губернатора провинции Хамадан, где расположен населенный... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:29:00+03:00

2025-06-14T13:29:00+03:00

2025-06-14T17:09:00+03:00

израиль

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Число жертв ударов Израиля по городу Асадабад на западе Ирана возросло до пяти, сообщил заместитель губернатора провинции Хамадан, где расположен населенный пункт, Хамза Амраи."В ходе атаки пять человек погибли, семеро получили ранения", - сообщил он агентству Tasnim.Чиновник отметил, что сейчас ситуация успокоилась, а также опроверг информацию об атаке авиабазы "Нуже".Позже иранские СМИ сообщили о гибели главы сил правопорядка провинции Хамадан Хабиболлы Акбариана и еще одного представителя силовых ведомств страны Амира Сейфи в результате атаки беспилотника, однако не уточнили, был ли они среди ранее указанных жертв.Ранее иранская газета Hamshahri сообщила, что в Асадабаде, расположенном в западной провинции Хамадан, атаке подверглись пусковые площадки иранских баллистических ракет.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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израиль, иран, обострение отношений сша и ирана, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном