https://ria.ru/20250614/akkumulyatory-2022362180.html
Московские компании увеличили выпуск аккумуляторов
Московские компании увеличили выпуск аккумуляторов - РИА Новости, 14.06.2025
Московские компании увеличили выпуск аккумуляторов
Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей увеличилось на 28,8% за четыре месяца 2025 года по сравнению со схожим периодом прошлого года, РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:13:00+03:00
2025-06-14T09:13:00+03:00
2025-06-14T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
технологии
россия
аккумуляторы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022361835_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_51c8a05287ce969d772fe9b56b15405d.jpg
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей увеличилось на 28,8% за четыре месяца 2025 года по сравнению со схожим периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва – ведущий центр развития высокотехнологичной промышленности в России, где созданы все условия для устойчивого роста индекса промышленного производства в различных отраслях. В январе-апреле 2025 года выпуск электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в городе увеличился почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких показателей производители достигли в том числе благодаря действующему в городе комплексу мер поддержки промышленности", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Столичный производитель высокотехнологичных литий-ионных аккумуляторных батарей "КлинПауэр" с начала 2025 года произвел более 1,2 тысячи батарей. Компания также представила две инновационные разработки.В 2025 году компания сделала акцент на развитие экспортного направления. Партнерские связи с зарубежными компаниями укрепились, расширена география поставок и открыты новые направления сотрудничества.Московская компания "Системы автономной энергии" (САЭ) разрабатывает передовые решения для электротранспорта. В ассортименте предприятия – литий-ионные тяговые батареи, суперконденсаторные системы рекуперации, системы накопления энергии, силовые преобразователи и системы управления. С начала года производитель нарастил объемы производства, увеличив их вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас предприятие выпускает 40–60 аккумуляторов каждый день. Основная доля производимых накопителей энергии предназначена для электрического общественного транспорта – электробусов и троллейбусов с автономным ходом.Компания сотрудничает с Минским автомобильным заводом при создании нового электробуса. Компания также активно развивает партнерские отношения с производителями электромобилей – сейчас идут испытания приводной техники и тяговых батарей.В Москве работает свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, на них трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в городе появляются 150 технологичных компаний, они реализуют десятки инвестиционных проектов.Для промышленников действуют свыше 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и создают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий.
https://ria.ru/20250608/razrabotki-2021625006.html
https://ria.ru/20250606/liksutov-2021273860.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022361835_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_10e99855a324004650bc3f4943c78798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , технологии, россия, аккумуляторы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Технологии, Россия, аккумуляторы
Московские компании увеличили выпуск аккумуляторов
Московские компании нарастили выпуск аккумуляторов на 28,8%
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей увеличилось на 28,8% за четыре месяца 2025 года по сравнению со схожим периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Москва – ведущий центр развития высокотехнологичной промышленности в России, где созданы все условия для устойчивого роста индекса промышленного производства в различных отраслях. В январе-апреле 2025 года выпуск электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в городе увеличился почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких показателей производители достигли в том числе благодаря действующему в городе комплексу мер поддержки промышленности", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Столичный производитель высокотехнологичных литий-ионных аккумуляторных батарей "КлинПауэр" с начала 2025 года произвел более 1,2 тысячи батарей. Компания также представила две инновационные разработки.
В 2025 году компания сделала акцент на развитие экспортного направления. Партнерские связи с зарубежными компаниями укрепились, расширена география поставок и открыты новые направления сотрудничества.
Московская компания "Системы автономной энергии" (САЭ) разрабатывает передовые решения для электротранспорта. В ассортименте предприятия – литий-ионные тяговые батареи, суперконденсаторные системы рекуперации, системы накопления энергии, силовые преобразователи и системы управления. С начала года производитель нарастил объемы производства, увеличив их вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас предприятие выпускает 40–60 аккумуляторов каждый день. Основная доля производимых накопителей энергии предназначена для электрического общественного транспорта – электробусов и троллейбусов с автономным ходом.
Компания сотрудничает с Минским автомобильным заводом при создании нового электробуса. Компания также активно развивает партнерские отношения с производителями электромобилей – сейчас идут испытания приводной техники и тяговых батарей.
В Москве работает свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, на них трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в городе появляются 150 технологичных компаний, они реализуют десятки инвестиционных проектов.
Для промышленников действуют свыше 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и создают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий.