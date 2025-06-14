https://ria.ru/20250614/akkumulyatory-2022362180.html

Московские компании увеличили выпуск аккумуляторов

Московские компании увеличили выпуск аккумуляторов - РИА Новости, 14.06.2025

Московские компании увеличили выпуск аккумуляторов

Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей увеличилось на 28,8% за четыре месяца 2025 года по сравнению со схожим периодом прошлого года, РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:13:00+03:00

2025-06-14T09:13:00+03:00

2025-06-14T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей увеличилось на 28,8% за четыре месяца 2025 года по сравнению со схожим периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва – ведущий центр развития высокотехнологичной промышленности в России, где созданы все условия для устойчивого роста индекса промышленного производства в различных отраслях. В январе-апреле 2025 года выпуск электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в городе увеличился почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких показателей производители достигли в том числе благодаря действующему в городе комплексу мер поддержки промышленности", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Столичный производитель высокотехнологичных литий-ионных аккумуляторных батарей "КлинПауэр" с начала 2025 года произвел более 1,2 тысячи батарей. Компания также представила две инновационные разработки.В 2025 году компания сделала акцент на развитие экспортного направления. Партнерские связи с зарубежными компаниями укрепились, расширена география поставок и открыты новые направления сотрудничества.Московская компания "Системы автономной энергии" (САЭ) разрабатывает передовые решения для электротранспорта. В ассортименте предприятия – литий-ионные тяговые батареи, суперконденсаторные системы рекуперации, системы накопления энергии, силовые преобразователи и системы управления. С начала года производитель нарастил объемы производства, увеличив их вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас предприятие выпускает 40–60 аккумуляторов каждый день. Основная доля производимых накопителей энергии предназначена для электрического общественного транспорта – электробусов и троллейбусов с автономным ходом.Компания сотрудничает с Минским автомобильным заводом при создании нового электробуса. Компания также активно развивает партнерские отношения с производителями электромобилей – сейчас идут испытания приводной техники и тяговых батарей.В Москве работает свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, на них трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в городе появляются 150 технологичных компаний, они реализуют десятки инвестиционных проектов.Для промышленников действуют свыше 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и создают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий.

https://ria.ru/20250608/razrabotki-2021625006.html

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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , технологии, россия, аккумуляторы