https://ria.ru/20250613/zelenskij-2022685026.html

Зеленский живет в параллельной реальности, заявил Медведчук

Зеленский живет в параллельной реальности, заявил Медведчук - РИА Новости, 13.06.2025

Зеленский живет в параллельной реальности, заявил Медведчук

Владимир Зеленский не в состоянии контролировать свое поведение и ситуацию на фронте, он живет абсолютно в параллельной реальности и не способен реагировать на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:16:00+03:00

2025-06-13T17:16:00+03:00

2025-06-13T17:16:00+03:00

украина

виктор медведчук

владимир зеленский

мвф

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский не в состоянии контролировать свое поведение и ситуацию на фронте, он живет абсолютно в параллельной реальности и не способен реагировать на происходящее, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленский и его банда живут в параллельной реальности, они вообще не готовы реагировать на текущую ситуацию и планировать следующие шаги. Нелегитимный продолжает делать вид, что он контролирует весь мир, но реально он не в состоянии контролировать даже свое поведение, не говоря уже об обстановке на фронте", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Он напомнил, что на конец 2024 года число безвозвратных потерь украинской армии составляет около 800 тысяч человек, а дезертиров насчитывается свыше 90,5 тысячи человек. С начала 2022 года в самоволку ушли свыше 213,7 тысячи военных. Но эти цифры, как пишет Медведчук, явно преуменьшены, а командование вовсе не заинтересовано отчитываться о бегстве солдат. Потому что к ним будут вопросы, как они допустили такое массовое явление, а за дезертиров можно получать боевые и все довольствие присваивать себе. Кроме того, продолжает Медведчук, ранее украинское правительство отказалось от платежей по еврооблигациям на 2,6 миллиарда долларов. В МВФ назвали это риском для дальнейшего финансирования. "Аналитики констатируют: это уже не просто технический, а фактический суверенный дефолт. О каком восстановлении Украины Зеленского после войны можно говорить с таким рейтингом? Нелегитимный всю экономику страны превратил в мусор. Зеленский просто элементарно не умеет считать, даже на пальцах", - констатирует Медведчук. "Примитивный ум Зеленского не понимает, что во всей этой операции ему уготовлена роль зиц-председателя, организовали все западные спецслужбы, а ответ отразится на Украине. Наркофюреру льстят, а он и рад, не его же дети погибают, а в западных спецслужбах радуются, что нашли ограниченного, самоуверенного выскочку", - добавляет председатель совета движения. По словам Медведчука, Зеленский не понимает, что нельзя быть одновременно "миротворцем и марионеткой западных спецслужб". Все его движения к усилению позиций Украины приводили к одному – их серьезным ослаблениям. Ему, как человеку, который никогда не был президентом Украины, "глубоко плевать на интересы страны и страдания народа, но, как актер, он вцепился в культовую роль и не желает ее отдавать другим". "Теперь вопрос – стоит ли украинцам умирать за этот кровавый цирк, за этот сериал одного актера, который столько горя принес стране? И ответ дают сотни тысяч дезертиров из ВСУ, которых этот политический клоун продал ради своих болезненных преступных амбиций. Идти на смерть под руководством сошедшего с ума клоуна для психически здорового человека совершенно неприемлемо. Поэтому волна дезертирства в украинской армии будет только нарастать", - подытожил председатель совета движения "Другая Украина".

https://ria.ru/20250613/orban-2022654476.html

https://ria.ru/20250610/svo-2022028153.html

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, виктор медведчук, владимир зеленский, мвф, вооруженные силы украины, в мире