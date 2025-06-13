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Зеленский живет в параллельной реальности, заявил Медведчук - РИА Новости, 13.06.2025
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17:16 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/zelenskij-2022685026.html
Зеленский живет в параллельной реальности, заявил Медведчук
Зеленский живет в параллельной реальности, заявил Медведчук - РИА Новости, 13.06.2025
Зеленский живет в параллельной реальности, заявил Медведчук
Владимир Зеленский не в состоянии контролировать свое поведение и ситуацию на фронте, он живет абсолютно в параллельной реальности и не способен реагировать на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:16:00+03:00
2025-06-13T17:16:00+03:00
украина
виктор медведчук
владимир зеленский
мвф
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский не в состоянии контролировать свое поведение и ситуацию на фронте, он живет абсолютно в параллельной реальности и не способен реагировать на происходящее, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленский и его банда живут в параллельной реальности, они вообще не готовы реагировать на текущую ситуацию и планировать следующие шаги. Нелегитимный продолжает делать вид, что он контролирует весь мир, но реально он не в состоянии контролировать даже свое поведение, не говоря уже об обстановке на фронте", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Он напомнил, что на конец 2024 года число безвозвратных потерь украинской армии составляет около 800 тысяч человек, а дезертиров насчитывается свыше 90,5 тысячи человек. С начала 2022 года в самоволку ушли свыше 213,7 тысячи военных. Но эти цифры, как пишет Медведчук, явно преуменьшены, а командование вовсе не заинтересовано отчитываться о бегстве солдат. Потому что к ним будут вопросы, как они допустили такое массовое явление, а за дезертиров можно получать боевые и все довольствие присваивать себе. Кроме того, продолжает Медведчук, ранее украинское правительство отказалось от платежей по еврооблигациям на 2,6 миллиарда долларов. В МВФ назвали это риском для дальнейшего финансирования. "Аналитики констатируют: это уже не просто технический, а фактический суверенный дефолт. О каком восстановлении Украины Зеленского после войны можно говорить с таким рейтингом? Нелегитимный всю экономику страны превратил в мусор. Зеленский просто элементарно не умеет считать, даже на пальцах", - констатирует Медведчук. "Примитивный ум Зеленского не понимает, что во всей этой операции ему уготовлена роль зиц-председателя, организовали все западные спецслужбы, а ответ отразится на Украине. Наркофюреру льстят, а он и рад, не его же дети погибают, а в западных спецслужбах радуются, что нашли ограниченного, самоуверенного выскочку", - добавляет председатель совета движения. По словам Медведчука, Зеленский не понимает, что нельзя быть одновременно "миротворцем и марионеткой западных спецслужб". Все его движения к усилению позиций Украины приводили к одному – их серьезным ослаблениям. Ему, как человеку, который никогда не был президентом Украины, "глубоко плевать на интересы страны и страдания народа, но, как актер, он вцепился в культовую роль и не желает ее отдавать другим". "Теперь вопрос – стоит ли украинцам умирать за этот кровавый цирк, за этот сериал одного актера, который столько горя принес стране? И ответ дают сотни тысяч дезертиров из ВСУ, которых этот политический клоун продал ради своих болезненных преступных амбиций. Идти на смерть под руководством сошедшего с ума клоуна для психически здорового человека совершенно неприемлемо. Поэтому волна дезертирства в украинской армии будет только нарастать", - подытожил председатель совета движения "Другая Украина".
https://ria.ru/20250613/orban-2022654476.html
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украина, виктор медведчук, владимир зеленский, мвф, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, МВФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский живет в параллельной реальности, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский не в состоянии контролировать себя и обстановку на фронте

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский не в состоянии контролировать свое поведение и ситуацию на фронте, он живет абсолютно в параллельной реальности и не способен реагировать на происходящее, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский и его банда живут в параллельной реальности, они вообще не готовы реагировать на текущую ситуацию и планировать следующие шаги. Нелегитимный продолжает делать вид, что он контролирует весь мир, но реально он не в состоянии контролировать даже свое поведение, не говоря уже об обстановке на фронте", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
"Это перебор". Орбан резко высказался о Зеленском
Вчера, 14:21
Он напомнил, что на конец 2024 года число безвозвратных потерь украинской армии составляет около 800 тысяч человек, а дезертиров насчитывается свыше 90,5 тысячи человек. С начала 2022 года в самоволку ушли свыше 213,7 тысячи военных. Но эти цифры, как пишет Медведчук, явно преуменьшены, а командование вовсе не заинтересовано отчитываться о бегстве солдат. Потому что к ним будут вопросы, как они допустили такое массовое явление, а за дезертиров можно получать боевые и все довольствие присваивать себе.
Кроме того, продолжает Медведчук, ранее украинское правительство отказалось от платежей по еврооблигациям на 2,6 миллиарда долларов. В МВФ назвали это риском для дальнейшего финансирования.
«
"Аналитики констатируют: это уже не просто технический, а фактический суверенный дефолт. О каком восстановлении Украины Зеленского после войны можно говорить с таким рейтингом? Нелегитимный всю экономику страны превратил в мусор. Зеленский просто элементарно не умеет считать, даже на пальцах", - констатирует Медведчук.
"Примитивный ум Зеленского не понимает, что во всей этой операции ему уготовлена роль зиц-председателя, организовали все западные спецслужбы, а ответ отразится на Украине. Наркофюреру льстят, а он и рад, не его же дети погибают, а в западных спецслужбах радуются, что нашли ограниченного, самоуверенного выскочку", - добавляет председатель совета движения.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
"Мы приближаемся". На Западе забили тревогу из-за событий в зоне СВО
10 июня, 15:11
По словам Медведчука, Зеленский не понимает, что нельзя быть одновременно "миротворцем и марионеткой западных спецслужб". Все его движения к усилению позиций Украины приводили к одному – их серьезным ослаблениям. Ему, как человеку, который никогда не был президентом Украины, "глубоко плевать на интересы страны и страдания народа, но, как актер, он вцепился в культовую роль и не желает ее отдавать другим".
"Теперь вопрос – стоит ли украинцам умирать за этот кровавый цирк, за этот сериал одного актера, который столько горя принес стране? И ответ дают сотни тысяч дезертиров из ВСУ, которых этот политический клоун продал ради своих болезненных преступных амбиций. Идти на смерть под руководством сошедшего с ума клоуна для психически здорового человека совершенно неприемлемо. Поэтому волна дезертирства в украинской армии будет только нарастать", - подытожил председатель совета движения "Другая Украина".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется
10 июня, 08:00
 
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