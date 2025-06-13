https://ria.ru/20250613/zasedanie-2022674500.html

Правительство Ирана провело экстренное заседание из-за ударов Израиля

Правительство Ирана провело экстренное заседание из-за ударов Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Правительство Ирана провело экстренное заседание из-за ударов Израиля

Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с ударами Израиля, сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:17:00+03:00

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2025-06-13T16:17:00+03:00

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операция израиля "восходящий лев"

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с ударами Израиля, сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана. "В ходе заседания обсуждалась обстановка в стране, было заявлено о готовности всех исполнительных органов власти к обеспечению основных нужд (населения), топливом, лекарствами и другими предметами необходимости, а также проведено необходимое планирование", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан, операция израиля "восходящий лев"