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Правительство Ирана провело экстренное заседание из-за ударов Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
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16:17 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/zasedanie-2022674500.html
Правительство Ирана провело экстренное заседание из-за ударов Израиля
Правительство Ирана провело экстренное заседание из-за ударов Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Правительство Ирана провело экстренное заседание из-за ударов Израиля
Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с ударами Израиля, сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:17:00+03:00
2025-06-13T16:17:00+03:00
в мире
иран
израиль
масуд пезешкиан
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с ударами Израиля, сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана. "В ходе заседания обсуждалась обстановка в стране, было заявлено о готовности всех исполнительных органов власти к обеспечению основных нужд (населения), топливом, лекарствами и другими предметами необходимости, а также проведено необходимое планирование", - говорится в сообщении.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Масуд Пезешкиан, Операция Израиля "Восходящий лев"
Правительство Ирана провело экстренное заседание из-за ударов Израиля

Правительство Ирана обсудило обстановку в стране на экстренном заседании

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Правительство Ирана провело экстренное заседание в связи с ударами Израиля, сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана.
"В ходе заседания обсуждалась обстановка в стране, было заявлено о готовности всех исполнительных органов власти к обеспечению основных нужд (населения), топливом, лекарствами и другими предметами необходимости, а также проведено необходимое планирование", - говорится в сообщении.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранИзраильМасуд ПезешкианОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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