https://ria.ru/20250613/vologodchina-2022657250.html

Минэкономразвития поддержало шесть туристических инвестпроектов Вологодчины

Минэкономразвития поддержало шесть туристических инвестпроектов Вологодчины - РИА Новости, 13.06.2025

Минэкономразвития поддержало шесть туристических инвестпроектов Вологодчины

Министерство экономического развития Российской Федерации направит субсидию на реализацию шести инвестиционных проектов в сфере туризма от Вологодской области,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:36:00+03:00

2025-06-13T14:36:00+03:00

2025-06-13T14:36:00+03:00

вологодская область

россия

георгий филимонов

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

юнеско

новости - туризм

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министерство экономического развития Российской Федерации направит субсидию на реализацию шести инвестиционных проектов в сфере туризма от Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. По данным пресс-службы губернатора, Минэкономразвития России подвело итоги конкурсного отбора на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2025-2027 годах. Конкурс проводился в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. "Впервые в истории министерство экономического развития Российской Федерации направит субсидию на реализацию сразу шести инвестиционных проектов в сфере туризма, заявленных от Вологодчины. В течение трех лет построим 112 модульных некапитальных средств размещения для туристов на 215 номеров, создадим не менее 90 новых рабочих мест для вологжан", — приводит пресс-служба слова Филимонова. Он добавил, что это максимально прагматичный результат для дальнейшего решения задач по развитию экономики и туристической привлекательности Вологодской области. Всего на реализацию инвестиционных проектов на 2025-2027 годы региону выделено федеральное финансирование в размере 273,9 миллиона рублей. Из них на 2025 год – 135,4 миллиона рублей, на 2026 год – 90 миллионов рублей, на 2027 год – 48,5 миллиона рублей. Правительством Вологодской области инвестпроекты будут также поддержаны на условиях софинансирования, на что направят 11,4 миллиона рублей из областного бюджета. Еще более 650 миллионов рублей составляет размер честных инвестиций. "Четыре из шести инвестпроектов реализуют в Кирилловском округе, известном многим живописными озерами, древнерусской культурой, нетронутой природой, музеями под открытым небом, уникальными фресками Дионисия. Здесь также расположены величественные Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри – одни из крупнейших и значимых святынь России, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — уточнили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20250307/vologda-2003585579.html

https://ria.ru/20250408/turizm-2010052398.html

https://ria.ru/20250520/filimonov-2018075849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вологодская область, россия, георгий филимонов, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), юнеско, новости - туризм