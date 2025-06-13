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Минэкономразвития поддержало шесть туристических инвестпроектов Вологодчины - РИА Новости, 13.06.2025
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14:36 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/vologodchina-2022657250.html
Минэкономразвития поддержало шесть туристических инвестпроектов Вологодчины
Минэкономразвития поддержало шесть туристических инвестпроектов Вологодчины - РИА Новости, 13.06.2025
Минэкономразвития поддержало шесть туристических инвестпроектов Вологодчины
Министерство экономического развития Российской Федерации направит субсидию на реализацию шести инвестиционных проектов в сфере туризма от Вологодской области,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:36:00+03:00
2025-06-13T14:36:00+03:00
вологодская область
россия
георгий филимонов
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
юнеско
новости - туризм
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министерство экономического развития Российской Федерации направит субсидию на реализацию шести инвестиционных проектов в сфере туризма от Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. По данным пресс-службы губернатора, Минэкономразвития России подвело итоги конкурсного отбора на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2025-2027 годах. Конкурс проводился в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. "Впервые в истории министерство экономического развития Российской Федерации направит субсидию на реализацию сразу шести инвестиционных проектов в сфере туризма, заявленных от Вологодчины. В течение трех лет построим 112 модульных некапитальных средств размещения для туристов на 215 номеров, создадим не менее 90 новых рабочих мест для вологжан", — приводит пресс-служба слова Филимонова. Он добавил, что это максимально прагматичный результат для дальнейшего решения задач по развитию экономики и туристической привлекательности Вологодской области. Всего на реализацию инвестиционных проектов на 2025-2027 годы региону выделено федеральное финансирование в размере 273,9 миллиона рублей. Из них на 2025 год – 135,4 миллиона рублей, на 2026 год – 90 миллионов рублей, на 2027 год – 48,5 миллиона рублей. Правительством Вологодской области инвестпроекты будут также поддержаны на условиях софинансирования, на что направят 11,4 миллиона рублей из областного бюджета. Еще более 650 миллионов рублей составляет размер честных инвестиций. "Четыре из шести инвестпроектов реализуют в Кирилловском округе, известном многим живописными озерами, древнерусской культурой, нетронутой природой, музеями под открытым небом, уникальными фресками Дионисия. Здесь также расположены величественные Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри – одни из крупнейших и значимых святынь России, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — уточнили в пресс-службе губернатора.
https://ria.ru/20250307/vologda-2003585579.html
https://ria.ru/20250408/turizm-2010052398.html
https://ria.ru/20250520/filimonov-2018075849.html
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вологодская область, россия, георгий филимонов, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), юнеско, новости - туризм
Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ЮНЕСКО, Новости - Туризм
Минэкономразвития поддержало шесть туристических инвестпроектов Вологодчины

Минэкономразвития России поддержало 6 туристических инвестпроектов Вологодчины

© РИА Новости / Александра НауменкоВологодская область
Вологодская область - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Александра Науменко
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министерство экономического развития Российской Федерации направит субсидию на реализацию шести инвестиционных проектов в сфере туризма от Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
По данным пресс-службы губернатора, Минэкономразвития России подвело итоги конкурсного отбора на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2025-2027 годах. Конкурс проводился в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин.
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"Впервые в истории министерство экономического развития Российской Федерации направит субсидию на реализацию сразу шести инвестиционных проектов в сфере туризма, заявленных от Вологодчины. В течение трех лет построим 112 модульных некапитальных средств размещения для туристов на 215 номеров, создадим не менее 90 новых рабочих мест для вологжан", — приводит пресс-служба слова Филимонова.
Он добавил, что это максимально прагматичный результат для дальнейшего решения задач по развитию экономики и туристической привлекательности Вологодской области.
Всего на реализацию инвестиционных проектов на 2025-2027 годы региону выделено федеральное финансирование в размере 273,9 миллиона рублей. Из них на 2025 год – 135,4 миллиона рублей, на 2026 год – 90 миллионов рублей, на 2027 год – 48,5 миллиона рублей.
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Правительством Вологодской области инвестпроекты будут также поддержаны на условиях софинансирования, на что направят 11,4 миллиона рублей из областного бюджета. Еще более 650 миллионов рублей составляет размер честных инвестиций.
"Четыре из шести инвестпроектов реализуют в Кирилловском округе, известном многим живописными озерами, древнерусской культурой, нетронутой природой, музеями под открытым небом, уникальными фресками Дионисия. Здесь также расположены величественные Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри – одни из крупнейших и значимых святынь России, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — уточнили в пресс-службе губернатора.
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Вологодская областьРоссияГеоргий ФилимоновВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ЮНЕСКОНовости - Туризм
 
 
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