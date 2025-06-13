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США могут присоединиться к Израилю в атаках на Иран, пишут СМИ

США могут присоединиться к Израилю в атаках на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

США могут присоединиться к Израилю в атаках на Иран, пишут СМИ

Американские военные могут присоединиться к Израилю в действиях против Ирана, если первый этап израильских обстрелов окажется успешным, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:35:00+03:00

2025-06-13T08:35:00+03:00

2025-06-13T09:00:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хосейн салами

али хаменеи

тегеран (город)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американские военные могут присоединиться к Израилю в действиях против Ирана, если первый этап израильских обстрелов окажется успешным, сообщает портал Ynet. "По данным источников в сфере безопасности, ожидается, что американцы присоединятся к ударам, если первоначальные результаты израильской операции окажутся успешными", - пишет портал. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html

тегеран (город)

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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием 2025-06-13T08:35 true PT0M46S

Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T08:35 true PT1M14S

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операция израиля "восходящий лев", обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хосейн салами, али хаменеи, тегеран (город), израиль, иран, в мире