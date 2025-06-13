https://ria.ru/20250613/usa-2022627203.html

Госдеп создал группу по эвакуации американцев из Ближнего Востока

Госдеп создал группу по эвакуации американцев из Ближнего Востока - РИА Новости, 13.06.2025

Госдеп создал группу по эвакуации американцев из Ближнего Востока

Госдепартамент создал рабочую группу по Ближнему Востоку, которая займётся потенциальной эвакуацией граждан США из региона, сообщает телеканал ABC со ссылкой на РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:40:00+03:00

2025-06-13T11:40:00+03:00

2025-06-13T11:41:00+03:00

в мире

иран

израиль

ближний восток

али хаменеи

государственный департамент сша

корпус стражей исламской революции

магатэ

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Госдепартамент создал рабочую группу по Ближнему Востоку, которая займётся потенциальной эвакуацией граждан США из региона, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных представителей ведомства. "Госдепартамент создал рабочую группу по Ближнему Востоку, которая сосредоточится на потенциальной эвакуации американских граждан из региона", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T11:40 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, ближний восток, али хаменеи, государственный департамент сша, корпус стражей исламской революции, магатэ, операция израиля "восходящий лев"